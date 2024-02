Diputados crean cantón de Colorado, el número 85 de Costa Rica

Los diputados aprobaron este lunes la creación del cantón de Colorado, en Guanacaste, con lo que la cifra de municipios de Costa Rica subirá a 85.

El proyecto fue aprobado en primer debate con 37 votos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA). Se pronunciaron en contra ocho legisladores de gobierno y del Partido Liberal Progresista (PLP). Actualmente, Colorado es un distrito con 5.000 habitantes del cantón de Abangares.

En el plenario, defendieron el proyecto los diputados Luis Fernando Mendoza y Melina Ajoy, del PLN y el PUSC, respectivamente. En contra se expresó Gilberto Campos, del PLP.

Según los legisladores a favor del plan, el objetivo del cantonato es que los habitantes puedan recibir mayor asistencia del Estado.

Colorado es un distrito ubicado en la margen este del golfo de Nicoya. Actualmente, tiene un Concejo Municipal de Distrito, es decir, un gobierno local que funciona con independencia de la Municipalidad de Abangares.

La intendente elegida para el periodo 2024-2028 es Marianela Ocampo, del PUSC.

Este tipo de concejos de distrito existen en siete comunidades que están muy lejos de las cabeceras de cantón. En este caso, Colorado está a 27 kilómetros de Las Juntas.

LEA MÁS: Elecciones municipales: Cuatro partidos se repartieron las siete intendencias

Este es el cuarto cantón que los diputados crean en los últimos siete años. En este lapso, crearon los municipios de Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez y, ahora, Colorado.

Colorado está en la margen del golfo de Nicoya.

Distrito actual de Colorado de Abangares, que ahora será cantón.

El diputado Luis Fernando Mendoza argumentó que Colorado ha sido Consejo Municipal de Distrito durante 54 años y que sus habitantes llevan casi dos décadas luchando por ascender a la categoría de cantón.

Recordó que, en 1996, una amplia mayoría en el Plenario Legislativo aprobó en primer debate una ley para elevar el estatus de distrito a cantón, pero la Sala IV la anuló al detectar un error de procedimiento legislativo.

“Es necesario hacer justicia con Colorado”, dijo Mendoza, asegurando que la creación del nuevo cantón no pondrá en riesgo los recursos de la Municipalidad de Abangares.

Melina Ajoy añadió que el plan trata de crear oportunidades para el futuro y que este distrito, como intendencia, ha demostrado capacidad de autogobierno.

LEA MÁS: ¿91 cantones? Ministra preocupada por fiebre de diputados con creación de municipios

En tanto, el diputado Gilberto Campos, del PLP, fundamentó su objeción en el artículo 9 de la Ley sobre División Territorial Administrativa, el cual establece que no se puede elevar a la categoría de cantón un territorio que no cuente con al menos el 1% de la población total del país, ni se puede desmembrar un cantón existente si, luego de la escisión, no le queda al menos una población equivalente a un mínimo del 1%.

Campos añadió que este artículo hace la excepción, cuando no se cumple ese porcentaje, con lugares muy apartados y de difícil comunicación con sus centros administrativos, siempre y cuando la Comisión Nacional de División Territorial lo recomiende.

El diputado del PLP recordó que Jonathan Lépiz, presidente del Comité Técnico de la Comisión de División Territorial Administrativa del Ministerio de Gobernación y Policía, advirtió de que el proyecto no cumplía con lo establecido en el artículo 9 de dicha legislación.

Agregó que la creación de cantones debe ser aprobada con un mínimo de 38 votos, en el plenario. Aún falta el segundo debate, en el que la cifra de votos a favor podría subir o bajar.

Por último, Campos criticó que el transitorio IV del proyecto de ley establece que las autoridades electas a nivel distrital serían automáticamente las autoridades cantonales.

“Los representantes distritales recién electos no pueden, de manera automática, convertirse en representantes cantonales, porque para eso se requeriría de una nueva elección con los cargos identificados como alcaldías, regidurías, sindicaturas”, señaló.

El proyecto dice que las autoridades actuales del distrito seguirán fungiendo como máximas autoridades del nuevo cantón hasta la entrada en función de las nuevas autoridades municipales que sean electas en los próximos comicios, que se efectuarán en el 2028.