Creación del cantón de Tucurrique partiría a Jiménez en dos

El cantón de Jiménez, en la provincia de Cartago, quedaría partido en dos en caso de que los diputados aprueben un proyecto para la creación del nuevo cantón de Tucurrique. Esta curiosidad, sumada al hecho de que actual distrito tiene menos de 6.000 habitantes, son algunas de las críticas que enfrenta la iniciativa.

De acuerdo con la Ley sobre División Territorial Administrativa, no se puede elevar a la categoría de cantón un territorio que no cuente con al menos el 1% de la población total del país (53.000 personas). Sin embargo, Tucurrique no cumple con este requisito.

Ni siquiera Jiménez, bajo su conformación actual, alcanza esa cifra, pues datos del gobierno local indican que cuenta con 16.3000 pobladores. Por tanto, una eventual separación del distrito 2 significaría perder el 34% de su población actual.

La ley permite crear cantones que no lleguen al 1% de población, cuando se trate de lugares “muy apartados y de difícil comunicación con sus centros administrativos, siempre que la Comisión Nacional de División Territorial lo recomiende, previos los estudios del caso”. Los vecinos de Tucurrique se aferran a esta opción.

Tucurrique dividiría Jiménez Proyecto busca crear nuevo cantón FUENTE: Municipalidad de Jiménez || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Intendente defiende creación de cantón

El intendente de Tucurrique, Wilberth Quirós, sostiene que la creación del nuevo cantón es necesaria, debido a la desconexión que vive ese distrito respecto a la cabecera, Juan Viñas. Recalcó que su comunidad tiene 55 años de autoadministrarse mediante un Concejo Municipal de Distrito.

Quirós explica que Tucurrique tiene la infraestructura para ser un municipio, ya que cuenta con todos los servicios de salud, comerciales e institucionales, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los pocos servicios que no tiene, como Bomberos o judiciales, los aporta Turrialba, cantón con el que colinda al este.

“Desde 1969, Pejibaye ya estaba separado de la cabecera, porque desde ese año Tucurrique se autoadministra, entonces Jiménez no ha tenido injerencia. Pejibaye desde ya está aislado, no es que si nos declaran cantón estará aislado. Tucurrique y Pejibaye son ajenos a Jiménez”, alegó el funcionario.

Indicó que cuando los vecinos de Tucurrique y Pejibaye tienen que ir a Juan Viñas no utilizan las rutas internas del municipio, sino que necesariamente deben pasar por Turrialba porque las carreteras que conectan al cantón están en malas condiciones, y solo son aptas para tractores o carros doble tracción.

Respecto a la baja población del distrito, Quirós alegó que otros municipios recién fundados, como Río Cuarto, Monteverde y Puerto Jiménez, tampoco contaban con los 53.000 habitantes que pide la ley. Incluso, según dijo, algunos cantones viejos no llegan a esa cantidad de población.

“Tenemos propuestas de algunos diputados que nos dicen que respaldan el proyecto si incluimos a Pejibaye, para que no quede aislado, pero ya está aislado. Hemos trabajado para que Pejibaye nos vea como un atractivo para adherirse al cantón.

“Le puedo asegurar que Pejibaye se pasa a Tucurrique si se hace cantón, pero no lo incluimos en el proyecto porque le quitaríamos a Jiménez más del 50% de la población”, manifestó Quirós, quien además preside la Federación de Concejos Municipales de Distrito.

Según datos de la municipalidad de Jiménez, Pejibaye tiene aproximadamente 3.700 habitantes. Este distrito, combinado con Tucurrique, representan el 56% de la población del cantón.

Em este edificio se encuentra la sede del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, en Jiménez de Cartago. (Wilberth Quirós)

Tucurrique es una de las únicas ocho intendencias que existen en el país, lo que les confiere el grado de Concejo Municipal de Distrito.

Las intendencias suelen estar ubicadas lejos del centro político y económico del cantón al que pertenecen, tienen un edificio municipal, recolectan sus propios impuestos y tienen un intendente. La única diferencia respecto a una municipalidad es que dependen presupuestariamente de su “cantón madre”.

Las otras siete intendencias son Cóbano, Paquera, Lepanto, San Isidro de Peñas Blancas, Cervantes y Colorado; esta última también se encuentra en proceso de convertirse en cantón, luego de que los diputados aprobaran el pasado 19 de febrero, el proyecto en primer debate. Por disposición constitucional, el segundo debate no puede darse antes del próximo 4 de junio.

El proyecto para crear el cantón de Tucurrique fue dictaminado afirmativamente por la Comisión Especial de Cartago el pasado 9 de abril, con tres votos a favor y dos en contra.

Apoyaron la iniciativa los diputados Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Se opusieron la oficialista Paola Nájera y el frenteamplista Antonio Ortega, ambos coproponentes de la iniciativa.

Esta propuesta necesitará 38 votos a favor para ser aprobada por el plenario. Además, aunque sea aprobada en primer debate, un eventual segundo debate no podrá realizarse antes del próximo 4 de junio, debido a que la Constitución Política prohíbe aprobar leyes que tengan repercusión electoral en los seis meses previos y los cuatro posteriores a unos comicios. En este caso, hubo elecciones municipales el pasado 4 de febrero.

En caso de constituirse cantón, al norte de Tucurrique se ubicarían los distritos de La Victoria y Juan Viñas, este último cabecera de Jiménez. Mientras que al sur, desconectado del resto del cantón, se ubicaría Pejibaye, el distrito más grande de ese municipio.

Wilberth Quirós, intendente de Tucurrique, alega que la comunidad tiene 55 años de autoadministrarse mediante un Concejo Municipal de Distrito. (Foto: ANAI)

Oficialista, Frente Amplio y Ejecutivo se oponen

Pese a que son cartagineses y fueron proponentes del proyecto los congresistas Paola Nájera, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), se oponen a la creación del cantón de Tucurrique y votaron en su contra en la Comisión Especial de Cartago.

Nájera señaló que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) ha insistido en que, para crear un nuevo cantón, se debe cumplir con el requisito poblacional establecido en la ley.

Ortega coincidió con la oficialista en cuanto a la carencia del requisito poblacional, y agregó que una eventual declaración de Tucurrique como cantón implicaría que Jiménez pierda una parte importante de su población, que ni siquiera hoy alcanza el 1% requerido por la ley territorial.

El artículo 13 de dicha norma establece que los interesados en la creación de un nuevo cantón deberán presentar a la Asamblea Legislativa pruebas de que el territorio cumple con los requisitos poblacionales o de distancia respecto a la cabecera. Asimismo, deben comprobar que el resto del cantón por desmembrar también cumple con los requerimientos poblacionales.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Planificación, Laura Fernández, se han pronunciado contra la creación de cantones, al considerar que se fundan sin considerar sus gastos administrativos, funcionamiento y sostenibilidad.

Chaves se refirió específicamente al caso de Tucurrique, el pasado miércoles, en su acostumbrada conferencia de prensa semanal.

“¿Tucurrique cantón? Buenísimos los pejibayes, pero, ¿les alcanzará para tener todos esos costos? Andan proponiendo cantones de menos de 5.000 personas ¿A 5.000 personas les van a meter los impuestos para tener palacio municipal, alcalde, gerente municipal, regidores, síndicos, etcétera?”, cuestionó el mandatario.

Incluso, ese día el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley para dificultar ese procedimiento.

“Nuestro temor es que no les alcance lo que recaudan. Tenemos iniciativas de cantonatos en lugares con incluso menos de 5.000 habitantes, eso es altamente delicado. Lo principal tiene que ser el ciudadano, la calidad de los servicios municipales que recibe y la posibilidad de que no quede condenado a ser un cantón pobre”, expresó la jerarca de Mideplán.

Si después del 4 de junio la Asamblea Legislativa aprueba su creación, Tucurrique se convertiría en el ayuntamiento número 86 de Costa Rica. Colorado, por su parte, sería el número 85. Ambos distritos poseen una intendencia.