Avanza proyecto para crear el cantón 86 de Costa Rica pese a advertencias de Mideplán

Los diputados dictaminaron afirmativamente el proyecto de ley para crear el cantón de Tucurrique, actual distrito del municipio cartaginés de Jiménez. De lograr los votos necesarios en el plenario, este se convertiría en el ayuntamiento número 86 de Costa Rica.

La aprobación del dictamen se efectuó en la Comisión Especial de Cartago. El proyecto recibió tres votos a favor y dos en contra.

A pesar de la oposición del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), los diputados Óscar Izquierdo Sandí y Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Alejandro Pacheco Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), votaron afirmativamente. Este último legislador es coproponente del expediente.

Por otro lado, la oficialista Paola Nájera Abarca, coproponente del proyecto, emitió un voto negativo. Justificó su posición recordando que el Mideplán ha insistido en que, para crear un nuevo cantón, se debe cumplir con el requisito poblacional establecido en la Ley sobre División Territorial Administrativa.

Según esta norma, no se puede elevar a la categoría de cantón un territorio que no cuente con al menos el 1% de la población total del país (50.000 personas), requisito que Tucurrique no cumple.

El otro voto negativo provino de Antonio Ortega Gutiérrez, parlamentario del Frente Amplio (FA), quien coincidió con la oficialista en la carencia del requisito poblacional. Además, señaló que la eventual declaración como cantón implicaría que el cantón de Jiménez se quedaría sin una parte importante de su población, que hoy no alcanza el 1% requerido por la ley territorial.

Aunque este proyecto avanzará al plenario, un eventual segundo debate no podrá realizarse antes del próximo 4 de junio, debido a que la Constitución Política prohíbe aprobar leyes que tengan repercusión electoral durante un plazo de diez meses alrededor de cualquier elección, dividido en seis meses antes y cuatro después de los comicios. En este caso, hubo elecciones municipales en febrero pasado.

Laura Fernández, ministra de Planificación, declaró que los diputados no la convocaron a la comisión para conocer la posición de su ministerio, pero, aun así, el Mideplán envió criterios advirtiendo los problemas que se generarían para el país si los diputados continúan promoviendo la creación de nuevos territorios sin que estos cumplan con los requisitos para llevar el título de cantón.

La jerarca lamentó que, a pesar del criterio negativo de la Comisión de División Territorial y Administrativa, los diputados continúen con estas iniciativas.

“Tucurrique cuenta actualmente con una intendencia, que es una forma de administración que funciona de manera similar a un gobierno local. Posee un intendente, que es una figura elegida por voto popular en las elecciones municipales. Los intendentes dirigen los concejos municipales de distrito, que permiten tener una administración propia de los servicios municipales”, dijo la jerarca.

Según el Código Municipal, dentro de las facultades de las intendencias, se encuentra la administración general del gobierno local, la elaboración de presupuestos y la rendición de gastos, así como la coordinación con las regidurías de distrito.

El pasado lunes 19 de febrero, los diputados aprobaron en primer debate la creación del cantón de Colorado, en Guanacaste. Este sería el cantón número 85, en caso de ser apoyado en segundo debate después del 4 de junio. Al igual que el distrito de Tucurrique, esta comunidad posee una intendencia.