Actual ministro de Comunicación dijo que Sinart no servía ‘para nada’

El actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, cuestionó la capacidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) como agencia de publicidad para colocar pauta estatal. “No sirve para nada”, le dijo el 27 de mayo del 2022 a la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, cuando él era el jefe de Despacho del presidente Rodrigo Chaves. Así consta en uno de los audios de Presidencia suministrados por Navarro a La Nación.

Meses después, en el último trimestre del año pasado, Casa Presidencial solicitó a las instituciones descentralizadas firmar contratos con la agencia de publicidad del Sinart para que esta se encargara de manejar la publicidad de cada una.

Varias instituciones empezaron a otorgar contratos a la empresa estatal, algunas incluso sin concurso público, al grado de que se concentraron contratos por al menos ¢8.000 millones para colocar publicidad.

No obstante, la Contraloría General de la República improbó a esta empresa estatal el presupuesto extraordinario con el que buscaba ejecutar buena parte de los contratos, debido al incumplimiento de requisitos.

El diálogo entre Rodríguez y Navarro

Públicamente, el gobierno de Rodrigo Chaves ha defendido el modelo de la agencia del Sinart como una forma de “democratizar” la pauta estatal.

Esta posición se contrapone con lo dicho por Jorge Rodríguez en el primer mes del gobierno, durante una reunión con la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro.

-Patricia Navarro: “A mí me falta contenido económico, tengo que reconocerlo, no hay plata. No tengo problemas con que no haya plata, solo lo que Jorge nos vaya a dar.

“Sobre el plan de medios, le estoy pidiendo que nos ayuden un poco a la gente del Sinart, porque el último que se hizo fue hace dos años, pero no para este año, sino para el otro, porque para este tenemos muy poco dinero, para replantear la distribución de esa pauta publicitaria en los medios alternativos y regionales. Es un poco lo que yo tengo…

-Jorge Rodríguez: “Digamos, mis preocupaciones desgraciadamente van a seguir siendo las mismas, ¿por qué Sinart va a hacer la pauta o la parrilla de medios si Sinart no tiene capacidad para hacerlo? Es decir, Sinart no sirve pa’ nada”.

-Patricia Navarro: “Ok, está bien, más claro que el agua”.

-Jorge Rodríguez: “O sea, o vos me podés convencer de que sí son…”.

-Patricia Navarro: “No, no te puedo convencer, solo me adapté a lo que se ha hecho, porque yo no tengo…”.

-Jorge Rodríguez: “Ahí tenemos un problema, no hay que seguir haciendo lo mismo; no, usted está ahí justamente para que no sigamos haciendo lo mismo”.

-Patricia Navarro: “Jorge, yo no me he dedicado a hacer mucho de esto porque no hay plata para publicidad, eso está claro. Para este año no hay plata para publicidad.

-Jorge Rodríguez: “Sí Patricia, pero mil veces te lo he dicho a vos, a Federico (Cruz, asesor de imagen del presidente), no es un tema de plata. Yo lo que ocupo son las tácticas, saber qué quieren hacer, cómo lo vamos a hacer, para saber cómo les pongo el presupuesto. Yo tengo la plata, pero si no me dan las tácticas no puedo entender para dónde vamos… Yo sé que tiene que estar ahí, pero ocupo ver la carne, porque, si no, no vamos a llegar a ningún lado”.

Al hablar de que “tenía la plata”, Rodríguez se refería a los fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fueron adjudicados al empresario Christian Bulgarelli mediante un polémico contrato.

El 23 de octubre pasado, bajo juramento, ante diputados de la comisión legislativa que los contratos al Sinart, Navarro explicó que por democratización de pauta del Gobierno se entiende “pagar para que hablen bien de Rodrigo Chaves”. Consiste en “torcer el brazo a los periodistas”, agregó.

