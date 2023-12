Rodrigo Chaves restó importancia a indemnizaciones por ruptura de contratos

Al insistir en que las instituciones públicas rompieran contratos vigentes de pauta publicitaria en medios críticos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, restó importancia al eventual pago de indemnizaciones por parte del Estado.

Dijo que, si los reclamos se presentaban ante el Tribunal Contencioso Administrativo, lo peor que podía pasar es que los casos se judicialicen, pero los jueces iban a durar más de 10 años en dictar sentencia.

“Que nos lleven a un contencioso. Cuando mi nieto se gradúe, Dios quiera de Harvard o de una buena universidad, ese contencioso se va a resolver”, dijo Chaves el 3 de agosto del 2022, en una reunión con su equipo de comunicación, en la que insistentemente exigía conocer el presupuesto de publicidad de las instituciones descentralizadas.

En esa reunión, la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina; el director de Prensa de la Casa Presidencial, Armando Gómez; y el entonces jefe de Despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, le explicaron de la reticencia de los jerarcas de autónomas a facilitar esa información y a cortar la pauta en medios de comunicación de alta audiencia, como canal 7.

En un momento de la conversación, Jorge Rodríguez dijo: “El argumento que van a usarnos en contra, nuestros propios jerarcas, es que yo ya tengo el contrato con Dancing with the Stars y no puedo romperlo.

“PANI (Patronato Nacional de la Infancia) ‘yo ya tengo la campaña firmada y el contrato’. En mi lógica, que es la misma de los abogados de su despacho, es que nosotros podemos decirles: ‘Rescinda el contrato ya y vamos a tener que pagar lo que quede de contrato’”.

Chaves le respondió: “(…) Lo peor que puede pasar es que ellos judicialicen esto y nos vayamos a 10 años de juicio; de aquí a allá, la inflación va a haber devaluado esos colones y van a decir, perdóneme la vulgaridad doña Patricia, aquí está la cuecha que le debía yo desde hace 15 años”.

Entonces, Patricia Navarro le alertó que podría darse un desgaste a nivel de la opinión pública, porque eran muchos los contratos que se tendrían que romper.

“Doña Patricia, la opinión pública va a aplaudir de pie. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Se rompe el contrato y punto. No los rompe, les da notificación de que no… La Ley de Contratación Administrativa dice que, por razones de conveniencia, de no sé qué, el Estado tiene el derecho de rescindir cualquier contrato”, dijo.

Esa conversación consta en uno de los audios que la ahora exministra Patricia Navarro facilitó a La Nación. Los audios son de encuentros en los que ella participó durante los cuatro meses que estuvo en Casa Presidencial, del 8 de mayo al 2 de setiembre del 2022, cuando fue destituida por Chaves.

‘Me importa un pepino doña PANI’

Rodrigo Chaves insistió en el tema: “Pregunta, ¿cuándo implementamos con los jerarcas? Hay que llamarlos y decirles: ‘Me importa un pepino doña PANI que usted tenga la campaña firmada, se acabó’”.

Jorge Rodríguez le respondió: “Lo que yo quisiera es que tuviéramos un espacio, no estoy seguro de que sea el Consejo de Gobierno (reunión semanal de los miércoles)”.

De seguido, Chaves le dijo: “No, los llamamos en grupitos”.

Su entonces jefe de Despacho agregó: “Los vamos llamando, los más fuertes primero. Presentarles esto y decirles: ‘En sus casos, usted tiene que cancelar este, este y este contrato’. Y hacer la segmentación uno a uno”.

El mandatario entonces afirmó: “Ta, ta, ta, este es el presupuesto total, vamos a decir que estamos en austeridad, me va a cortar 15% de eso y el 85% restante lo va a democratizar”.

Bajo juramento ante los diputados, la expresidenta ejecutiva del PANI y exministra de la Niñez, Gloriana López Fuscaldo, declaró que su negativa a realizar una contratación con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para el manejo de pauta estatal, pudo haber incidido en su salida del Gobierno.

A ella se le solicitó su renuncia el 19 de junio pasado, justo el mismo día en que el medio CRHoy reveló que un estudio de mercado del PANI frenó la contratación del Sinart por aproximadamente ¢100 millones.

“¿Cómo iba a hacer algo ilegal (contratar a Sinart)? Jamás. No soy ingenua, es probable que ese no acatamiento de la instrucción reiteradamente solicitada (por Chaves) haya incidido (en la salida). No había la menor duda de que ese era el camino que se quería”, expresó López el 20 de julio del 2023.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que "lo peor que puede pasar es que ellos judicialicen esto y nos vayamos a diez años de juicio". Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Anuncio de recortes

El mandatario también dijo en la reunión con su equipo de asesores, el 3 de agosto del 2022, que esos recortes publicitarios los iba a anunciar el miércoles 17 de agosto, 14 días después, en su tradicional conferencia de prensa tras la sesión de Consejo de Gobierno. Sin embargo, no ocurrió.

“Y con absoluta transparencia. Nada de ‘ay, me cortaron la pauta’. Antes del huevazo, estoy instruyendo a los jerarcas que, de manera efectiva, a partir de hoy, les den notificación a los medios en los que ellos están, de que ese contrato se rescinde, de acuerdo con el artículo 137 de la Ley de Contratación Administrativa, por un tema de conveniencia, interés, democratización y austeridad”, se le escucha decir al gobernante, sin citar un criterio técnico que respaldara esa orden.

También, enumeró una serie de medios de comunicación que, en su criterio, son “fabulosos”.

“Hay medios fabulosos. A mí me parece que El Mundo es un medio, yo lo leo, tiene calidad informativa, canal 36 es un muy buen medio. Después está TVN 14″, añadió Chaves.

En esa misma conversación, también señalaron que era necesario pautar en medios regionales de Limón y Puntarenas para mejorar el ambiente de llegada, ya que Chaves tenía prevista una gira a cada una de esas provincias.

En la reunión también estuvieron presentes un publicista de Casa Presidencial, quien fue identificado por Navarro como Alexánder Castilla, y el empresario Christian Bulgarelli.