La Caja adquirió 2.890.000 mascarillas quirúrgicas descartables por $1,1 millones a la empresa de jardinería Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT. Pero al recibir un lote de 700.000 de esos cubrebocas en su almacén, el 30 de junio, resultó que no eran mascarillas de uso médico. Las cajas con el material, de hecho, venían con la inscripción en inglés: ‘non-medical use’ (uso no médico). La Caja no avisó en ese momento ni las rechazó.