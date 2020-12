CCSS desconoce paradero de 250.000 mascarillas no médicas repartidas en clínicas y hospitales

Entidad supone que cubrebocas no aptos fueron usados por el personal de salud, o bien, que los centros médicos no quisieron devolverlos. Caja pretende que contratista reponga tapabocas desaparecidos, empresa estuvo anuente pero no lo hizo y ahora enfrenta proceso sancionatorio