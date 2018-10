En Cook or Die hay una continuación de lo que Valerios ya hacía previo en el otro establecimiento y en el camión de comida, pero no repite recetas de sus experiencias previas. Me quedo corto; sí, es una continuación del concepto de comida callejera (street food), pero más amplio, en parte por las comodidades de espacio que le permiten el nuevo local. Aquí hay, más desarrollado un trabajo creativo, juguetón y pícaro con el menú, las recetas y el espacio físico.