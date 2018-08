Coconut: Disimulado, casi escondido en calle 11, entre avenida 10 y 12, en las barbas del barrio chino, Coconut heredó el nombre del establecimiento comercial anterior para no complicarse con los trámites burocráticos, pero que no los confunda su nombre: Coconut es sabor puro de cocina tradicional china estilo Hong Kong hecha con una rigurosidad y constancia a toda prueba. Sí usted anda apurado y tiene poco tiempo para comer, es mejor que vaya a otro lugar. Aquí sirven comida de culto para quienes la han descubierto y la espera es lo de menos. Haríamos fila para disfrutar sus costillas, sus fideos y los caldos, como si de las sopas del nazi de la sopa de Seinfield se tratara. No hay una sola ocasión de las muchas en que he ido que no saliera feliz, reconfortado del sabor, la calidez y la complejidad de su sazón casera, a hierbas y raíces, a miel del lechón a la barbacoa, al umami del caldo y los fideos que llenan la panza. Es comida abundante, pero de sabores delicados, para detenerse a detallarlos, a identificarlos y satisfacerse del universo que cabe en una cucharada o entre los palitos chinos.