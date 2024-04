Cartaginés se quedó hasta sin uniformes para jugar

Si el Cartaginés tuviera que jugar este fin de semana, enfrenta un problema gigante: no tiene uniformes, balones, espinilleras, tacos para sus jugadores y tampoco puede utilizar el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Cartaginés no la pasa nada bien en el Torneo de Clausura 2024 y es octavo. Los brumosos se quedaron sin el estadio Fello Meza por cinco días. (Rafael Pacheco Granados)

El reducto fue clausurado por el Ministerio de Hacienda por cinco días naturales y todos los implementos deportivos quedaron adentro. La policía fiscal se presentó este jueves al escenario de los brumosos y colocó los sellos respectivos, sin dar posibilidad a que sacaran nada.

“La ley es así y no nos queda más que acatar. Todo quedó en el estadio. El equipo estaba entrenando y al llegar la policía fiscal nos indicaron que todos debían salir. Se paró la práctica y salimos, así que no podemos jugar, porque no tenemos con qué hacerlo”, indicó el gerente general del club, Leonardo Vargas, a Repretel.

El cierre obedece a un proceso administrativo vigente que tiene Hacienda contra los blanquiazules. El conjunto de la Vieja Metrópoli aclaró que todo se debe a deudas de anteriores administraciones.

Los centenarios debían recibir a Pérez Zeledón este viernes, a las 8 p. m. en el Fello, como parte de la fecha 20 del Torneo de Clausura 2024. Sin embargo, este compromiso ya no se realizará como estaba estipulado y ahora la Unafut debe reprogramarlo.

“No sé qué determinación tomará Unafut, porque es la primera vez que nos pasa esto. Toca mandar la documentación y esperar lo que pase (con el partido ante Pérez Zeledón)”, agregó Vargas.

El gran problema para reagendar el duelo contra Pérez es que no hay espacio en el calendario. La fase regular debe terminar el 7 de mayo y ya están ocupadas las fechas. Otra opción es que brumosos y generaleños se midan este fin de semana en la sede alterna del Cartaginés (Ricardo Saprissa, Estadio Nacional u otra que inscriban).

No obstante, los blanquiazules no cuentan con indumentaria para presentarse y deberían solucionar también el tema de balones y tacos.

Los centenarios tienen pactado otro compromiso el próximo martes en su casa. Según el calendario, deben recibir a Santos, a las 8 p. m., por lo que si la clausura es hasta el lunes, apenas tendría tiempo para organizar el partido.