Marcel Hernández desconoce si podrá cumplir su último gran deseo con la camiseta del Cartaginés

El cubano Marcel Hernández Campanioni desconoce si podrá cumplir su último gran deseo vistiendo la camiseta del Cartaginés.

Aunque le queda contrato con el equipo blanquiazul, los últimos meses no fueron los mejores para el artillero isleño, quien incluso fue señalado en algunas entrevistas por el presidente de la institución, Leonardo Vargas, quien aseguró que su relación “está rota” desde hacía varios meses.

Tampoco tuvo regularidad bajo la dirección del ahora exentrenador brumoso, el mexicano Mario García, quien lo excluyó de la alineación titular durante siete partidos consecutivos y hasta lo dejó fuera de la convocatoria y lo mandó a la grada.

Sin embargo, con la llegada del estratega interino, Greivin Mora, el cubano volvió a tener la oportunidad de jugar y demostrar que sigue siendo importante para el club.

Cuando se le pregunta sobre su continuidad en el equipo de la Vieja Metrópoli, Hernández fue sincero y simplemente expresó: “No lo sé. Voy a vivir el día a día y darle todo a mis compañeros”...

Aunque Marcel tiene un último gran sueño por cumplir con el Cartaginés, todo parece que está muy lejos de realizarlo, no solo porque en el Clausura 2024 prácticamente están fuera de las semifinales, sino porque para hacerlo realidad deberá mantenerse en el club al menos hasta diciembre de este año.

“Si no acepté ofertas del extranjero, es porque en mi mente y en mi corazón solo tengo un deseo: ver cómo hago campeón al Cartaginés en el Fello Meza. Esa es mi meta, lo estoy revelando ahora. Ese es mi sueño, mi aspiración: darle un campeonato dentro del Fello Meza”, confesó Hernández, quien fue campeón con el Cartaginés en el Torneo de Clausura 2022, aunque el partido se jugó en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Marcel Hernández y su afán de la Copa Centroamericana

La respuesta evidencia que la estadía de Marcel en el Cartaginés podría estar pronto a terminar. Quizás solo le quedan cuatro partidos vistiendo la camiseta azul y blanco, tras su segunda etapa en las tiendas brumosas, aunque no se sabe si su futuro estará fuera del país o si seguirá en el fútbol costarricense.

En la actualidad, la posibilidad de que el Cartaginés clasifique a la Copa Centroamericana es muy difícil. En la tabla acumulada tiene 54 puntos y ocupa la sexta posición, superado por San Carlos con 60 unidades y Guanacasteca con 61. La ventaja posiblemente la tienen los norteños, que están en puestos de clasificación a las semifinales.

“Sería un golpe duro no clasificar a la Copa Centroamericana. Cuando te acostumbras a estar allí, siempre peleando por los puestos de clasificación, es duro no lograrlo. Para la institución, la afición y para nosotros, sería un golpe bastante duro”, comentó Hernández.

El artillero, quien suma 165 goles en la Primera División con Cartaginés y Alajuelense, es consciente que vienen recuperando terreno, tratando de sumar puntos. Aunque ve complicado que puedan clasificar, no dejarán de luchar hasta que matemáticamente no tengan oportunidades.

“Tenemos que ser muy positivos y ganando lo que resta del campeonato lo podemos hacer. Da cólera ver la posición en la que estamos, porque sabemos que tenemos un gran equipo, incluso con dos jugadores por puesto, y tenemos material para pelear arriba. Hoy nos encontramos con nuestra realidad y es difícil, nos da cólera”, manifestó Hernández.

Marcel reiteró que él está luchando por su familia y más allá de los sentimentalismos, tiene claro qué lo mueve a salir adelante.

“Aquí yo no vine a hacer amigos, vine a luchar por mi familia. Si la vida me lleva a hacer amigos en buena hora. Sé las cosas que he pasado y lo que digan de mí me da igual. Muchos dicen que me falta humildad, pero lo primero para mí es la familia y por eso voy a luchar”, enfatizó Hernández.