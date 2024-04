Futuro de Marcel Hernández en Cartaginés es incierto

Marcel Hernández tan siquiera estuvo entre los convocados para el juego entre Cartaginés y Grecia, pero igual fue el gran protagonista de un partido en el que los brumosos cayeron 2 a 0 y llegaron a nueve choques sin ganar.

Jean Carlo Agüero marcó el segundo gol de Grecia ante Cartaginés. Agüero no perdonó desde el punto de penal. (Grecia )

La ausencia de Hernández generó un efecto expansivo, que sacudió con fuerza a los blanquiazules. La decisión recayó exclusivamente en Mario García, pero el presidente Leonardo Vargas reveló que su relación con el jugador está rota y que no gustaron para nada los reclamos del futbolista, tras ser sustituido ante Saprissa, la semana anterior.

De un momento a otro se hizo pública la ruptura con el capitán y segundo máximo anotador del club. Incluso, ahora está en el aire la continuidad de una figura que se convirtió en referente y con sus 104 tantos en el torneo nacional con los centenarios derribó récords, como el de mejor anotador extranjero.

Al menos, así se interpreta de lo expuesto por García y el propio Vargas. Marcel tiene contrato por dos torneos más y hay que esperar el desenlace de esta historia.

Marcel Hernández es el goleador del Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024, con cuatro anotaciones. (Rafael Pacheco Granados)

“Es una decisión técnica hacia a futuro y no sé si la vamos a sostener o no. No es un tema de disciplina, no es deportivo, sino que es pensando a futuro y sobre lo que viene para el club. Es por cómo se va a rearmar o no el equipo, así que pasa por esto lo de Marcel”, explicó el entrenador.

En el caso de Vargas, no responsabilizó únicamente a Hernández por el presente paupérrimo de un equipo que no festeja un triunfo desde el 28 de enero, tiene un rendimiento del 29%, ocupa el décimo lugar y llegó a siete derrotas y dos empates en sus últimas nueve presentaciones.

“La relación de Leonardo Vargas con Marcel Hernández no es buena. Él está, tendrá que seguir y yo tendré que aceptar cosas mientras él tenga el respaldo de un contrato. Espero que al menos se comporte responsablemente y como profesional, porque nosotros nos comportamos así con él. Igual, el tema de Cartaginés es más que lo de Marcel, esto es solo una arista más”, señaló el dirigente.

- Directiva valora continuidad del entrenador

Del Cartaginés se esperaba mucho en el Torneo de Clausura 2024, más aún luego de verlo ganar como visitante ante Alajuelense. Sin embargo, todo se le derrumbó al técnico Mario García y tras caer 2 a 0 ante Grecia la dirigencia valora la continuidad del azteca.

Los números son de vergüenza para su afición: 29% de rendimiento, nueve partidos sin ganar, siete derrotas y dos empates al hilo, el cuarto peor ataque con 13 anotaciones y la segunda peor defensa con 20 tantos recibidos. Ante esto, el propio timonel está dispuesto a irse.

Por si faltaba algo, ocupan el décimo lugar y están a 13 puntos del cuarto (Alajuelense, con 25 unidades). Hasta la posibilidad de clasificar a la Copa Centroamericana se le esfuma a los centenarios, ya que están a nueve unidades de Guanacasteca (cuarto en la acumulada, con 58).

Incluso, García tiene el peor desempeño de un entrenador en la era del presidente Leonardo Vargas al frente del equipo. Vargas tuvo a Martín Arriola (52%), Hernán Medford (51%), Géiner Segura (47%) y Paulo César Wanchope (57%).

Los fanáticos del conjunto de la Vieja Metrópoli piden medidas y señalan al entrenador como uno de los grandes responsables.

- Desahogo de Grecia

Grecia sacó provecho del caos en el que está inmerso el Cartaginés, para tomarse un respiro y creer nuevamente en su salvación. Los tres puntos son un desahogo para unos griegos que luchan por no descender y se pusieron a solo una unidad de Santos, en la tabla acumulada.

En la general las Panteras siguen en el fondo con 27 puntos, mientras que los guapileños son penúltimos con 28. Todo está en el aire a falta de ocho jornadas por disputarse y la victoria frente a los brumosos es un golpe anímico para Javier San Román y los suyos.

Jeikel Venegas fue titular con Cartaginés, en el duelo ante Grecia, por la fecha 15 del Torneo de Clausura 2024, pero no pesó. (Cartaginés)

El conjunto de occidente cortó una racha de cuatro derrotas al hilo y mostró pinceladas de buen fútbol. De la mano con el orden defensivo, supo concretar en momentos claves y saló con una sonrisa.

Su salvación la deberá consumar ante Herediano (visita), Saprissa (casa), Alajuelense (visita), Pérez Zeledón (visita), Guanacasteca y los guapileños (casa ambos). Finalmente, cerrará ante Liberia (visita) y contra San Carlos (casa).