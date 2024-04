Grecia vs. Cartaginés en vivo: ¿por qué Marcel Hernández quedó fuera de lista?

Grecia y Cartaginés cierran la jornada 15 del Torneo de Clausura 2024 en una fecha y horario inusuales. El duelo en el Rafael Bolaños está pactado para este lunes 1 de abril, a partir de las 3 p. m. Este choque es clave para dos equipos que llegan muy necesitados.

En medio de la urgencia, los brumosos no contarán con su goleador, el cubano Marcel Hernández. El “9″ no está ni entre los suplentes para este partido.

Cartaginés superó 2 a 0 a Grecia la última vez que se vieron las caras en el Torneo de Clausura 2024. Este juego de la fecha cuatro se realizó en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados)

- Marcel Hernández fuera de lista del Cartaginés Copiado!

Marcel Hernández siempre es noticia en el Cartaginés y más aún cuando no está entre los titulares y tampoco entre los suplentes.

23/01/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Municipal Grecia, en partido de la jornada 4 del Torneo de Clausura 2024, Copa Promérica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Mario García decidió no convocar a Hernández para el juego de este lunes ante Grecia, en el estadio Rafael Bolaños.

¿Qué pasó con Marcel, ya que no esté lesionado y tampoco sancionado?

El atacante tan siquiera tiene molestias físicas, así lo confirmaron en el club ante pregunta a este medio. Incluso, previo al partido el cubano subió fotografías en su Instagram donde se le observa entrenando en el Fello Meza, junto a otras figuras que quedaron fuera de lista, como William Quirós, Josimar Méndez y Kenneth Cerdas.

El isleño anotó el miércoles anterior contra Saprissa y llegó a cuatro tantos en el certamen (máximo anotador del club en el certamen). No obstante, lo sacaron en el cierre del compromiso y dejó ver su molestia con reproches y gestos desde el banquillo.

El futbolista consideró tras el duelo con los morados que: “hice un partidazo, pero me tocó salir, entró otro compañero y me tocó apoyarlo. Me sentía bien, listo para seguir y en un buen momento, pero son decisiones”.

Curiosamente, luego de esta situación frente a los tibaseños no lo incluyeran entre las opciones de cambio para medirse contra las Panteras.

Esta es la primera vez en el Clausura en la que Hernández no está entre los convocados. Sin embargo, con García al mando ya tuvo que ver cuatro juegos desde la banca y en los otros nueve sí fue estelar.

Titulares del Cartaginés ante Grecia: Kevin Briceño, José Gabriel Vargas, José Luis Quirós, Aubrey David, Farbod Samadian, Diego González, Jeikel Venegas, Josué Román, Douglas López, Allen Guevara y Marcos Ureña. DT. Mario García.

¡Así salimos a la cancha del Rafael Bolaños! 💪 ¡Con todo BRUMOSOS! 💙 #VamosAzules #CL24CR Publicado por Club Sport Cartaginés en Lunes, 1 de abril de 2024

- Alineación de Grecia Copiado!

Titulares de Grecia: Liborio Sánchez, Rodrigo Noya, Pedro Martínez, Kenner Gutiérrez, Kadeem Cole, Jean Carlo Agüero, Jefferson Rivera, Carlos Villegas, Sebastián Castro, Alberth Villalobos y Jesús Alvarado. DT. Javier San Román.

𝙇𝙖𝙨 𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙚𝙧𝙖𝙨 del profe San Román 𝙦𝙪𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙖𝙣 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙩𝙖𝙧𝙙𝙚 𝙚𝙡 𝙚𝙣𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙖𝙣𝙩𝙚 el Cartaginés 🔵⚫ 💪 Presentado por Materiales San Miguel S.A. #𝑮𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 #𝑳𝒊𝒈𝒂𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂 #𝑷𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒔𝑮𝒓𝒊𝒆𝒈𝒂 Publicado por Municipal Grecia en Lunes, 1 de abril de 2024

- Griegos y brumosos urgidos de un gane Copiado!

Si hay algo que tienen en común Grecia y Cartaginés es su urgencia por sumar de a tres. Estos clubes la pasan muy mal en el Torneo de Clausura 2024 y en el caso de los griegos, son últimos en la tabla acumulada.

Los brumosos ocupan el puesto 10 del Clausura 2024, con solo 12 puntos en 13 presentaciones. Incluso, apenas tiene tres ganes, tres empates y siete derrotas.

En lo que respecta a las Panteras, acumulan nueve unidades en el presente certamen y solo ganaron en dos ocasiones. Sin embargo, su mayor preocupación es la general, donde son coleros con 24 puntos, cuatro menos que Santos (lugar 11).

- Crisis del Cartaginés no tiene fin Copiado!

Cartaginés está metido en una crisis que parece no tener fin. Los brumosos no ganan desde el 28 de enero y ya acumulan ocho partidos sin triunfos.

Con el técnico Mario García a la cabeza registran una racha de seis derrotas y dos empates. El timonel puso su renuncia sobre la mesa hace tres jornadas, pero la dirigencia no se la aceptó.

Sin embargo, los resultados no acompañan al estratega mexicano y la afición perdió la paciencia. La posibilidad de clasificar se ve muy lejana y el boleto a la Copa Centroamericana está a nueve puntos (Guanacasteca es cuarto en la acumulada, con 58 unidades).

Cartaginés perdió 4 a 3 ante Saprissa, en su último partido del Torneo de Clausura 2024.

- Griegos en caída libre Copiado!

Grecia tuvo un pequeño respiro en el Torneo de Clausura 2024, al ganar dos partidos al hilo ante rivales directos (Pérez Zeledón y Santos), sin embargo, luego de esto cayó en picada.

Los griegos acumulan cuatro derrotas en sus últimas cuatro presentaciones y siguen en el fondo de la tabla acumulada, con cuatro puntos menos que Santos (28 unidades).

En esta racha recibieron nueve goles y solo marcaron dos. De a poco se agotan las oportunidades para las Panteras.

- Números nada alentadores de Grecia y Cartaginés Copiado!

Grecia y Cartaginés no destacan por sus buenos números en el Torneo de Clausura 2024.

Los griegos tienen la peor ofensiva, con solo nueve goles anotados y en defensa son la cuarta que más tantos reciben, con 18 en 13 partidos.

Por su parte, Cartaginés tiene el cuarto peor ataque, con 13 anotaciones en la misma cantidad de compromisos. Mientras que están igualados con las Panteras en cantidad de goles recibidos, con 18.