En Cartaginés toman decisión sorpresiva con Marcel Hernández

Marcel Hernández siempre acapara la atención en el Cartaginés, más aún cuando no figura ni entre los titulares o los suplentes.

Marcel Hernández es uno de los capitanes del Cartaginés y en el Clausura 2024 es el máximo goleador del club. (MAYELA LOPEZ)

El técnico Mario García optó por no convocar a Hernández para el partido de este lunes ante Grecia, que se lleva a cabo en el Estadio Rafael Bolaños.

¿Qué sucedió con Marcel, dado que no está lesionado ni sancionado?

El atacante no presenta ninguna molestia física, según confirmaron en el club en respuesta a una consulta realizada por este medio. Incluso, antes del partido, el cubano compartió en su cuenta de Instagram fotografías donde se le ve entrenando en el Fello Meza, junto a otras figuras que quedaron fuera de la lista, como William Quirós, Josimar Méndez y Kenneth Cerdas.

El isleño anotó el miércoles anterior contra Saprissa y llegó a cuatro tantos en el certamen (máximo anotador del club en el torneo). No obstante, lo sacaron en el cierre del compromiso y dejó ver su molestia con reproches y gestos desde el banquillo.

Tras el encuentro contra los morados, Hernández expresó: “Hice un gran partido, pero me tocó salir. Entró otro compañero y me tocó apoyarlo. Me sentía bien, listo para continuar y en un buen momento, pero son decisiones”.

Curiosamente, después de este episodio frente a los tibaseños, no fue considerado ni siquiera como opción de cambio para enfrentar a las Panteras.

Esta es la primera vez en el Clausura que Hernández no figura entre los convocados. No obstante, con García al mando, ha sido suplente en cuatro juegos, mientras que en los otros nueve ha sido titular.

Titulares del Cartaginés ante Grecia: Kevin Briceño, José Gabriel Vargas, José Luis Quirós, Aubrey David, Farbod Samadian, Diego González, Jeikel Venegas, Josué Román, Douglas López, Allen Guevara y Marcos Ureña. DT. Mario García.

Suplentes: Bryan Cordero, Kevin Espinoza, Carlos Barahona, Dylan Flores, Christian Martínez, Freed Cedeño y Jostin Daly.