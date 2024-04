Marcel Hernández se sincera y revela por qué no jugaba en el Cartaginés con el técnico Mario García

Dos semanas después de que el técnico mexicano Mario García dejara el Club Sport Cartaginés, el delantero cubano Marcel Hernández Campanioni reveló algunos detalles por los cuales no tenía participación como titular en el plantel del estratega azteca.

Marcel, con un verbo directo y sin rodeos, explicó las razones por las cuales no jugaba, a pesar de sentirse bien físicamente, tras cumplir con una pretemporada completa donde incluso bajó de peso, para tener mayor velocidad y potencia en sus característicos arranques a meta contraria.

El cubano también detalló algunas situaciones que se dieron con el estratega y enfatizó que no es de pedir explicaciones y simplemente se concentra en jugar, hacer su trabajo y defender los colores del cuadro brumoso, a pesar de los factores externos que rodean su estancia en el plantel.

- ¿Cómo visualizaba individualmente el Torneo de Clausura 2024?

- Había visualizado otro campeonato para mí. Hice una pretemporada completa, físicamente me sentía muy bien, pero ese parón feo de no ganar en 11 partidos, de no crear tantas situaciones de gol y a pesar de estar físicamente bien, me encontré con siete partidos consecutivos en el banco. Entonces para mí fue bastante complicado sobre todo porque sabía que estaba muy bien físicamente para poder jugar.

-¿Fue frustrante?

-A veces uno tiene que aceptar la realidad y eso me alejó de mis objetivos personales. Después de un buen comienzo con dos o tres goles, me encontré en el banco durante siete partidos seguidos y la verdad me golpeó mucho.

-¿Estar en el banco, las declaraciones del exentrenador Mario García o las del presidente Leonardo Vargas, lo afectaron en lo personal?

-No para nada. Sigo siendo el Marcel que corre, que mete, que gana todos los duelos, por lo que no creo que me haya afectado. Si no tengo situaciones de gol es difícil. Sé que los periodistas me miden por el gol, única y exclusivamente.

-¿Cómo analiza su desempeño más allá de las anotaciones?

-Por ejemplo, en el juego ante San Carlos di tres pases de gol, pero solo uno terminó en gol, los otros no. Fui titular contra Herediano y anoté frente a Liberia. Me gusta ver el vídeo del juego anterior para ver cuántos duelos gané y cuántos perdí. En este momento tengo el 85% de los duelos ganados. Ustedes no lo ven, yo sí lo veo y tengo que enfocarme en eso, pero si no tengo situaciones de gol es difícil y complicado.

-¿Por qué no jugaba con el técnico Mario García?

-No se han dado cuenta o lo quieren escuchar de alguien. En el partido (con Mario García) jugaba quien hacía más de 12 o 13 kilómetros. Me tocó estar en el banco porque no cumplía ese rol, de hacer 12 o 13 kilómetros por partido. Está bien, lo asumí con responsabilidad como líder y capitán del equipo y cuando entré lo hice bien. Es sencillo, había jugadores fuera de posición y está bien, yo no pongo pretextos sobre eso.

-¿Alguna vez pidió explicaciones o expresó su desacuerdo con el técnico?

-No tengo que estar de acuerdo con nadie, solo tengo que cumplir órdenes. Cumplo órdenes. Si me toca jugar, lo doy todo siempre por el Cartaginés; voy con todo por mi equipo. No me toca jugar, me toca en el banco, pues debo respetar las decisiones. No tengo que estar de acuerdo con nadie.

-En una conferencia de prensa, el técnico Mario García mencionó su falta de liderazgo.

-Dijo que no era un líder por mis declaraciones. Ya la gente escuchó las declaraciones, qué voy a hacer. Él habló que no era un líder por mis declaraciones. Nunca dijo que no era un líder bueno porque en el camerino impone, hace esto o hace la otro. En las declaraciones también dijo que Marcel le había hecho falta en el partido y también dijo, después del partido contra Grecia, que nunca había tenido un problema con Marcel.