Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, lanzó acusaciones fuertes contra Marcel Hernández y como era de esperarse, el delantero contraatacó para defenderse de señalamientos que considera falsos.

Marcel Hernández contraataca ante señalamientos del presidente del Cartaginés

Hernández se había limitado a realizar un posteo en sus redes sociales, en el que dejó en claro su amor real al conjunto brumoso. Incluso, prefirió no dar declaraciones, pero finalmente habló con el periodista Gustavo López.

Marcel no aguantó que se le señalara por tratar de imponerse ante los técnicos, como lo aseguró Vargas. Así mismo, sacó a relucir sus estadísticas con los brumosos, para hacer notar que no es perjudicial que esté en el club, como también dijo el jerarca.

“Es totalmente falso. No me gusta ser técnico y no he estudiado para eso. Tampoco soy presidente del club, como para imponer algo; simplemente soy un jugador más que le ha dado todo al club... No me puedo hacer cargo de las palabras de los demás. Sé lo que soy, sé lo que he hecho, lo que doy y tengo claros mis límites en la vida”.

Marcel Hernández es el capitán del Cartaginés, pero no está claro si volverá a jugar en el Torneo de Clausura 2024. El delantero entrenó con normalidad este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

“Si fuera algo de quitar o poner técnicos, sería titular siempre, pero últimamente estuve seis o siete partidos en el banquillo. No influyo para nada, solo hago mi trabajo y así lo dicen los números, porque tengo 193 partidos con Cartaginés y marqué 114 goles. Cuando juego lo hago por este rendimiento”.

El futbolista reconoció que algunos entrenadores le hacen preguntas sobre el estado del plantel y otros aspectos, pero a su parecer esto se debe a que él es el capitán y referente de la institución.

Así mismo, recalcó que nadie puede cuestionarlo por indisciplinas y tiene como testigos a compañeros, técnicos y hasta la misma afición.

“Nadie puede decir que me vio tomando, en un bar o de fiesta. No vine a este país a estar de fiesta; me he dedicado a jugar fútbol. No son temas disciplinarios míos o de mis compañeros y entiendo que los reflectores están sobre mí... No estoy acá porque me regalan nada, estoy convencido de que me gané todo”.

El cubano puso de ejemplo su situación con el extimonel Mario García, quien en su última conferencia resaltó el profesionalismo del “9″. Además, reveló que mantiene muy buena relación con estrategas que pasaron por el club, como Géiner Segura.

“Incluso, pueden preguntarle a los entrenadores directamente cómo ha sido todo conmigo. Este martes hasta hablaba con Géiner Segura, quien me preguntaba cómo me siento y hasta me dice ‘mi hijo’. Todo se está desviando por los resultados recientes”.

Marcel asume responsabilidad

Marcel Hernández tiene claro que no es un jugador más en el Cartaginés, así lo reconoció. Por lo mismo, está dispuesto a aceptar que se le hagan reconocimientos cuando todo marcha bien y a que se le señale cuando hay una crisis como la actual: nueve partidos sin ganar, rendimiento del 29% y el club en el décimo lugar.

Paulo César Wanchope fue quien trajo a Marcel Hernández a Cartaginés, en el 2018. (Rafael Pacheco Granados)

“Culpar a Marcel por el rendimiento que tiene el equipo puede ser hasta injusto, aunque entiendo que también soy responsable. Apechugo, porque soy uno de los líderes. No sé por qué el presidente dijo lo que dijo, imagino que será porque está muy molesto por resultados que tenemos hoy”.

Marcel no aclaró si se reunirá con el presidente para limar asperezas; solamente se limitó a decir que con quien sí tiene una buena relación es con Leonardo Vargas hijo, gerente general del equipo.

Hernández tiene contrato hasta el 2026 y según el jerarca, si lo mantienen es solo por las condiciones contractuales que respaldan al atacante.

Hernández suma cuatro tantos en el Clausura 2024 y es el líder de goleo del equipo. El delantero disputó 13 partidos, nueve de ellos como titular.

Más allá de que estuvo en el banquillo en cuatro compromisos, el detonante de la polémica que vive fueron sus cuestionamientos luego de ser sustituido ante Saprissa, la semana anterior.

Después de esta situación, el cubano no fue convocado para enfrentarse a Grecia y el presidente reveló que la relación con él está rota.

“Le decía a Leonardo Vargas hijo que por qué todo esto circula a mi alrededor y me decía que no lo sabía”.