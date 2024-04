Presidente del Cartaginés lanza acusaciones fuertes contra Marcel Hernández

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, sorprendió a todos al confesar que su relación con Marcel Hernández está rota desde hace mucho. Sin embargo, este miércoles fue más allá y reveló detalles muy delicados sobre el conflicto que, a su parecer, viven a causa del cubano.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, dejó en claro que hay una división total con Marcel Hernández. (Rafael Pacheco)

Vargas habló en Radio Columbia y expuso su verdad, compartiendo esos temas que muchas veces los dirigentes se guardan. El jerarca fue enfático al señalar que Marcel “trata de imponerse sobre los técnicos” y, por lo mismo, considera que “su permanencia perjudica al club”.

El dirigente recalcó que no existe amor de Hernández por el equipo, como indicó el futbolista en un mensaje a la afición, sino que todo se debe a un contrato muy favorable para el goleador. Además, manifestó que si no lo sacan de la institución es por ese vínculo que tienen hasta el 2026.

A Leonardo Vargas le consultaron directamente:

¿Se pueden limar asperezas con Marcel Hernández?

- Hay amores de amores. Él (Marcel Hernández) no es un enamorado del Cartaginés, el tema es otro y pasa por el trato que tiene con el club, porque es muy bueno para él y ahí se va a quedar.

“En algunas situaciones que hemos vivido le hemos aceptado las condiciones que ha pedido para irse, pero ni así terminó saliendo. Me he comportado lo más profesional posible desde que él regresó al club. No estaba ni 50% seguro que debía volver al equipo, luego de lo que pasó antes de que se marchara para Alajuelense. Sin embargo, hay otras personas que tienen peso también en la toma de decisiones.

”Acepté y le he cumplido todo, pero en muchos momentos él no se ha comportado de la mejor manera”.

Marcel Hernández publicó este mensaje en su Instagram este martes.

¿A qué se refiere cuando dice que Marcel Hernández no se ha comportado del todo bien?

- Él ha tratado de imponerse sobre los técnicos y es algo muy delicado. Hemos hablado con él sobre esto y no es que no tenga comunicación con él, porque lo saludo y lo veo como un profesional más.

”Sin embargo, hay cosas que no debe hacer, se le indica y sigue comportándose de la misma manera. Igual, acá seguiremos con él, porque se mantendrá en el club”.

¿Por qué mantienen a Marcel Hernández en el club, es solo por el contrato?

- Es así y no lo voy a esconder.

¿Futbolísticamente como analiza a Marcel Hernández?

- Los números hablan, pero de Marcel ya mejor no hablo. Simplemente considero que su permanencia perjudica al club, pero ahí lo tenemos y tengo que seguir con él.

”Probablemente el sábado juegue y si mete un gol se volverá hacia mi, pero no pasa nada. Cuando hace eso solo pienso en que para eso le pagamos, porque no es que trabaja de gratis y menos está mal pagado o es que le faltamos en los pagos”.

Leonardo Vargas acepta su responsabilidad

Leonardo Vargas no escondió que él también es uno de los responsables del mal momento que pasa un club que tiene nueve partidos sin ganar (siete derrotas y dos empates) y es décimo.

El dirigente confesó que le fue muy difícil despedir al entrenador Mario García, quien acumuló un rendimiento del 29%. No obstante, la situación era insostenible y más aún que ya prácticamente se quedaron sin opciones de clasificar y se ve muy lejano llegar a la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Cartaginés emitió un comunicado en el confirmó la salida del técnico mexicano Mario García. (Cartaginés)

Vargas aceptó que luego del título en el Clausura 2022 firmaron contratos a largo plazo con figuras que finalmente no terminaron rindiendo. Además, falló con algunos de los entrenadores que pasaron por la institución y hoy en día todo esto pasa factura.

El dirigente apunta a reconstruir a los brumosos y de a poco recuperar ese lugar que tuvieron tras el campeonato de hace dos años.

“No es un tema que pueda resolver rápidamente, me llevará un tiempo y hay que esperar que terminen contratos, para respirar un poco y regresar al Cartaginés a ese lugar que tuvo cuando logramos el campeonato. Asumo mis responsabilidades, he tomado decisiones que no han sido las mejores para el club”.