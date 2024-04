Marcel Hernández no aguanta más y publica mensaje sobre su situación en Cartaginés

Marcel Hernández se tomó un momento para reflexionar sobre la controversia surgida por su ausencia en el partido del Cartaginés contra Grecia. Después de considerar las declaraciones del presidente Leonardo Vargas y los cuestionamientos que pusieron en duda su continuidad en el club, Hernández decidió dirigir un mensaje a los aficionados.

Marcel Hernández publicó un mensaje cargado de sentimiento en su Instagram.

“Para mí, más allá de un papel o un contrato jurídico, existe un compromiso moral, un sentimiento genuino de amor hacia la institución que me brindó la oportunidad”, explicó el jugador.

Además, aclaró que nunca tuvo la intención de faltar el respeto al equipo, a sus compañeros o al técnico Mario García, a pesar de que expresó su descontento y realizó gestos tras ser sustituido durante el partido contra Saprissa, el miércoles anterior.

“Me considero una persona muy competitiva, pero jamás soy de faltar el respeto. Mis declaraciones nunca fueron juzgando o faltando el respeto a nadie, solamente me sentí con toda la energía para seguir aportando al equipo en dicho partido”.

¿Qué sucedió con Marcel, dado que no está lesionado ni sancionado?

García explicó que la decisión de no utilizarlo ante los griegos fue suya y por motivos técnicos, pero al mismo tiempo dio a entender que el club no tiene en cuenta al cubano en su reconstrucción.

Hernández considera que su ciclo con los de la Vieja Metrópoli no está cerrado y quiere que se le de la oportunidad de demostrar su valor en la cancha. El isleño tiene contrato hasta el 2026 y no está dispuesto a finalizar una relación que considera especial y que también es muy favorable para él en lo económico.

“Definir qué significa el Club Sport Cartaginés para mi... más allá de un contrato. Hay un compromiso más allá de todo con la gran afición brumosa que en momentos lindos y no tan lindas siempre ha coreano mi nombre y me ha extendido su apoyo incondicional”.

Marcel Hernández tiene cuatro goles con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024. El delantero le anotó a Grecia, Herediano, Pérez Zeledón y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

En lo que respecta a Vargas, el jerarca reveló que su relación con el goleador se rompió hace mucho y esto derivó en que se especulara en la salida del “9″.

El presidente sorprendió a todos al exponer sus diferencias con el jugador y criticar las declaraciones del capitán del Cartaginés, tras la derrota frente al Monstruo (4 a 3).

En medio de este momento tan convulso, Marcel Hernández es el goleador del equipo en el Clausura 2024, con cuatro tantos y dos asistencias en 13 partidos disputados (cuatro de suplente).

Esta marca del atacante está lejos de lo que suele registrar el cubano, sin embargo, los brumosos atraviesan una crisis que los tiene en el décimo lugar, con un rendimiento del 29% y con nueve juegos sin ganar (siete derrotas y un empate)

Mensaje completo de Marcel Hernández:

Definir qué significa el Club Sport Cartaginés para mi... más allá de un contrato.

Más allá de un papel o un contrato jurídico, hay un compromiso moral, un sentimiento real de amor a la institución que me abrió las puertas. Hay un compromiso más allá de todo con la gran afición brumosa que en momentos lindos y no tan lindas siempre ha coreano mi nombre y me ha extendido su apoyo incondicional.

Ante la adversidad que hoy vivimos como club, siempre he sido responsable y muy profesional en el día a día con mis compañeros y colectivo técnico. En cada partido siempre he dado lo mejor de mi en función de sacar adelante a la institución.

Me ha tocado venir del banco y con todo el deseo he jugado para revertir la situación. Seis partidos consecutivos en el banco y siempre estuve trabajando cada día más duro para poder volver a la titularidad.

Me considero una persona muy competitiva, pero jamás soy de faltar el respeto. Mis declaraciones nunca fueron juzgando o faltando el respeto a nadie, solamente me sentí con toda la energía para seguir aportando al equipo en dicho partido.

Mi amor por los colores es innegable y mi trabajo día a día así lo hará constar siempre.