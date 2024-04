Marcel Hernández busca limpiar su nombre ante acusaciones del presidente de Cartaginés

Marcel Hernández quiere limpiar su nombre, ante las acusaciones directas que le lanzó el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas. El cubano no eligió la vía del conflicto para contraatacar, sino que aclaró cada punto de lo expuesto por el jerarca.

Marcel Hernández volvió a la convocatoria del Cartaginés y fue titular ante Alajuelense. El delantero había quedado fuera del partido anterior frente a Grecia. (Rafael Pacheco Granados)

Con la relación rota entre Vargas y Marcel, como lo afirmó el dirigente, poco se puede hacer para reparar el daño. Sin embargo, el delantero considera que hay que dejar de lado las diferencias y enfocarse en el equipo y principalmente en la afición; por lo mismo, lo primero que hizo fue pedir disculpas.

“Ya lo hice con mis compañeros y también tengo que pedirle disculpas a la afición. Mis disculpas van en el sentido de que ellos no merecen que me desconcentre y salga de lo que importa, que es luchar, trabajar por el equipo y dar todo por el club, como lo he hecho en estos cinco años”.

Si hay algo que no tolera el “9″ es que se cuestione su liderazgo. A su parecer, es un guía positivo, no como afirmó Vargas, quien lo señaló por ser perjudicial para el plantel.

Así mismo, enfatizó en que no es de los que busca imponerse sobre los técnicos y que sus declaraciones tras el juego ante Saprissa se sacaron de contexto. El isleño defendió que nunca faltó al respeto o se quejó porque lo sacaron; solamente expuso ante la prensa que quería seguir en ese partido (miércoles de Semana Santa).

“Se me acusa de mal líder, pero mis compañeros ya hablaron y dijeron que eso no es así. Incluso, pueden preguntarle a los jugadores de la Liga con los que compartí camerino y ellos les dirán que no es así. Por este tipo de aspectos es que puedo dormir tranquilo”.

“Fue una semana difícil, me golpeó escuchar que es la prensa la que agranda a Marcel, cuando no es así, porque yo me gané lo que tengo y ahí están los números. Fueron días atípicos y muy diferentes, pero hay mucha gente que sabe cómo soy y tengo excelentes compañeros que me acuerparon”.

Luego de volver a la convocatoria y ser titular ante Alajuelense, al isleño se le preguntó directamente: ¿Qué piensa de que el presidente dijera que usted no ama al club y que si sigue es por sus buenas condiciones salariales?

Su respuesta fue tajante: “Cualquiera que ama a su trabajo recibe un pago. En mi caso, amo mi trabajo y me pagan por hacerlo, porque vivo de esto. Cuando llegué a Cartaginés lo hice cobrando mal, me pagué mi boleto, usé mis ahorros para hacer una prueba por siete días y después de todo este tiempo me gané lo que tengo”.

Marcel Hernández no pudo realizar remates directos o desviados en el juego del Cartaginés ante Alajuelense. Al delantero lo sacaron de cambio en el minuto 73. (Rafael Pacheco Granados)

No piensa en irse del Cartaginés

Marcel Hernández no se visualiza saliendo del Cartaginés en el próximo mercado de pases. El delantero tiene contrato hasta el 2026 y por más que el presidente Leonardo Vargas lo quiere fuera y así lo dijo, él está firme en seguir.

“Esta institución se debe a la afición que me apoya y ellos me quieren acá, mis compañeros también me quieren acá y cuando esto deje de suceder, daré un paso al costado... Es difícil lo que pasa con el presidente, pero tengo una muy buena relación con el hijo del presidente (gerente) y no creo que él diga algo negativo de mí”.

De igual forma, Hernández valorará toda su situación al finalizar la temporada.

“No quiero pensar en el futuro, porque sino se me hace un enredo en la cabeza. La afición y mis compañeros merecen que piense en el día a día, que entrene fuerte, que les dé más y que haga en el partido lo que sé. Tengo que ser un gran profesional para entender que esto es lo que debo dar”.