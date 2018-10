Y aquí, en un pequeño rincón de América, La Esquina de Buenos Aires se mantiene fiel, primero a la cocina de ese Buenos Aires de los restós y los cafés, si no también fiel a sí misma, que es lo mismo que ser fiel a sus clientes. Clientes que abarrotan las mesas y crean un ambiente alegre, distendido, cálido, cosmopolita, sensual en medio de la limitada escena nocturna josefina. Si me abdujera ET y me suelta con los ojos cerrados en La Esquina de Buenos Aires un día cualquiera en la noche, juraría que se trata de jun restaurante en Buenos Aires, Barcelona o Lima.