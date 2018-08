En Tiquicia no conozco ningún restaurante que se jacte de hacerle segunda a Heston. No es práctico ni rentable. En términos generales, casi todos los establecimientos de comida venden papa prefrita importada, comprada a las cadenas de distribuidores de alimentos. Se trata de la papa tradicional en bastoncitos y la papa gajo condimentada. Hay otros tipos, pero estos dos son los principales estilos. Esta papa cumple su propósito; sin embargo, tiene el inconveniente de que no hay diferenciación: es la misma papa en prácticamente todos los restaurantes. Y si a eso se le suma que casi nadie invierte tiempo y dinero en una mayonesa de bandera, el resultado es una triste repetición por comodidad. El restaurante que no se diferencia de los otros en productos clave está destinado a la intrascendencia.