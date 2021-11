Alcaldes quedan libres después de pasar 48 horas en celdas judiciales

Johnny Araya Monge, alcalde de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa, salieron de celdas judiciales este miércoles por la tarde, 48 horas después de su captura, registrada el lunes anterior.

Misma situación afrontaron los cinco funcionarios municipales aprehendidos, dos de Golfito (Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga), uno de Escazú (Boraschi González), otro de Alajuela (Chacón Ugalde) y uno más de San José (Castro Camacho), así como el empresario de Explotec, Daniel Cruz Porras.

Su liberación se presentó después de que el Ministerio Público pidiera en la audiencia de solicitud de medidas cautelares la suspensión de su cargo, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y prohibición de acercarse a testigos y ayuntamientos. Esto por un periodo de ocho meses para todos los funcionarios públicos.

Cruz, por su parte, deberá firmar mensualmente, permanecer en Costa Rica y no tener contacto con testigos del caso.

De esta forma, solo Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente de la planta asfáltica de MECO, permanecerá detenido en las celdas judiciales, hasta que se defina si se acoge la petición fiscal de prisión preventiva por ocho meses.

Pese a quedar libres, los funcionarios municipales y el empresario, deberán estar en la audiencia de solicitud de medidas cautelares hasta que esta finalice, ya que todavía está pendiente que los defensores de ellos expongan sus argumentos ante la jueza.

Según la estimación de los representantes legales de los 13 sospechosos, señalados por presunta corrupción en obras públicas, se espera que el viernes finalice la diligencia.

Alcaldes sospechosos en Operación Diamante: Johnny Araya, Mario Redondo, Humberto Soto Herrera, Arnoldo Barahona Cortés, Alfredo Córdoba Soro y Alberto Cole De León.

Reacciones

El jerarca escazuceño, Barahona, fue el primero en salir y en una breve declaración, brindada al lado de su abogado Guillermo Fonseca Herrera, dijo entre risas: “Yo no hice nada”.

Posteriormente, Alberto Cole, Osa, mencionó que tanto él como los otros alcaldes están “con toda la seguridad de que se demostrará nuestra inocencia”. Añadió que en un cantón como el que representa, las empresas constructoras son muy pocas. “MECO es una de las empresas que más obra pública ha hecho en nuestro país, por lo menos que yo conozco”, agregó.

Mario Redondo salió rápidamente y solo dijo que va a demostrar ante la Fiscalía su posición.

En tanto, Alfredo Córdoba, de San Carlos, declaró: “han dicho cosas que no son ciertas”. Agregó que quiere ser honesto con su pueblo y que no se esconderá, asimismo, dijo que se ha reunido no solo con empresarios de MECO, sino con representantes de otras compañías. Entre lágrimas negó haber recibido dinero de la constructora y se retiró caminando con su abogado, Francisco Dall’Anese Ruiz.

Johnny Araya Monge, alcalde josefino, conversó con su abogado Alfonso Ruiz Ugalde y, al caminar unos metros, afirmó que no va a dar declaraciones hasta que termine la audiencia y añadió que “como siempre he dado la cara y al voy a seguir dando”.

El último en salir fue Humberto Soto, de Alajuela, quien aseguró que está tranquilo y que respeta el orden jurídico del país. Añadió que rechaza los cargos, que es totalmente inocente y que espera seguir trabajando por su pueblo.

Noticia en desarrollo.