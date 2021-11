MECO contestó apelación a nombre de Municipalidad de Golfito para asegurarse contrato de ¢1.200 millones

El equipo legal de la compañía MECO habría contestado, a nombre de la Municipalidad de Golfito, una apelación presentada por la constructora Mapache contra la adjudicación de un contrato de rehabilitación de vías cantonales por ¢1.203 millones, la cual había sido resuelta a favor de la empresa investigada por los casos Cochinilla y Diamante.

Así se desprende de la intervención realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a una llamada telefónica entre el gerente de MECO, Abel González, y Rosbin Yhorjanny Suárez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Golfito, realizada el 20 de enero de 2021.

Según consta en el expediente judicial del caso Diamante, Rosbin Suárez le informa al empresario sobre la apelación presentada por la competencia, y, enseguida, le pide que replique técnicamente el reclamo a nombre de la Municipalidad, para dejar fuera a Mapache de la competencia por el contrato. A continuación, el diálogo que recoge el documento:

- Rosbin: Diay, el último día Mapache presentó una apelación.

- Abel: Qué mae más hijueputa.

- Rosbin: Y aquí me llegó. Entonces ayudame con los abogados de ahí de la empresa a contestarla.

- Abel: ¿Y te dio respuesta?

- Rosbin: Sí, sí, ayudame con la respuesta, sí como usted me la mande yo la voy a enviar; pero no sé, si usted la puede bajar del Sicop o se la mando por el correo, y ustedes me mandan la respuesta por correo.

- Abel: Ok, ok.

- Rosbin: Para que me ayuden a contestarla, porque ahí vas a ver lo que yo les pregunté.

- Abel: No, yo te voy a ayudar. Alejandro es de confianza mía. Eh… Johan, es el ingeniero de Golfito.

- Rosbin: Ajá.

- Abel: Entonces qué, ¿ya vos tenés masomenos la respuesta?

- Rosbin: Son 10 días, ayer me notificaron.

- Abel le dice a alguien fuera del teléfono: Lo que dice Giorgianni (Rosbin) que le mandamos la respuesta y él la decora.

- Sujeto no identificado: Está bien, no, no, yo te mando la respuesta en borrador.

- Rosbin: Más bien la idea es que… sí, la idea es que me lo contesten ustedes, más bien.

De acuerdo con el expediente, la constructora Mapache fue la adjudicataria inicial de ese contrato de rehabilitación vial. Sin embargo, según señala, el ayuntamiento de Golfito anuló el acto de adjudicación y, posteriormente, le entregó el contrato a MECO.

A cambio, según menciona la investigación, esa empresa habría prometido dádivas a Rosbin Suárez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial del gobierno local; así como al exvicealcalde Jimmy Vindas (2016-2020); y a Gustavo Mayorga, el regidor fabricista, quien además es presidente del Concejo Municipal de Golfito y fue asesor legislativo de la diputada Carmen Chan.

El informe del OIJ indica que Suárez habría recibido $5.000, por parte de varios inversionistas, por otros supuestos favores relacionados con obras públicas. Asimismo, la investigación señala que el funcionario municipal habría incrementado ilegalmente su patrimonio a raíz de remuneraciones externas para realizar modificaciones a planos constructivos.

La Fiscalía Anticorrupción y el OIJ revelaron que la constructora MECO, con tal de conseguir licitaciones de obras públicas, compraba a funcionarios municipales de varias partes del país con dinero en efectivo, carros y hasta mantenimiento de sus casas. Así lo indicaron, este lunes, autoridades judiciales en una conferencia de prensa realizada poco después de que se allanaran 84 sitios, incluidas las casas de seis alcaldes, así como las municipalidades que ellos representan y otras dos más, por presunta corrupción con obras públicas.