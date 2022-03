Rodolfo Villalobos responde a quienes piensan que su futuro depende de ir al Mundial

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), ya aclaró una, dos y hasta tres veces que no renunciará a su puesto. Es más, hasta perdió el control con una pregunta de este medio, en junio del 2021, al tocarle el tema de su salida. Sin embargo, en un momento de presión total y cuando el boleto al Mundial de Catar 2022 está en el aire, surge de nuevo la duda sobre lo que pasará con su gestión si no se clasifica.

Sin importar que es evidente que Villalobos enfurece cuando se le habla de la situación, se le planteó de lleno la consulta: ¿Su puesto y credibilidad también están en juego en estos últimos tres partidos de la Selección en el octagonal?

De entrada el semblante le cambia, su postura es otra y se palma el malestar, para luego dar las justificaciones por las que sigue y se mantendrá al frente de la Federación.

“Mi credibilidad no está en duda, he trabajado mucho para estar en este puesto y lo he hecho con mucha pasión y orgullo. Estamos enfocados en Canadá y no estoy pensando en reelegirme, ni nada. Si pensara en lo que solamente se dice en redes, porque por la calle camino tranquilo y la gente me saluda, pues no. Tengo una buena vida cuando ando en la calle o corriendo, pero el tema es en redes y no es exclusivo de Rodolfo Villalobos, sino de la gran mayoría de figuras que estamos expuestas a esto”, manifestó.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dejó clara su postura ante una posible eliminación de Costa Rica del Mundial de Catar 2022. (alonso tenorio)

El dirigente agregó: “No puedo poner mi vida en manos de un resultado, ni puedo estar pensando en que si clasificamos tomo una decisión u otra. Lo he dicho, la Federación es mucho más que un campeonato mundial, pero lástima que muchos medios no le quieren enseñar a la gente lo que hay detrás de una Selección, lo que significa un Mundial en un país, lo que significa invertir $750.000 en el fútbol femenino en este año o lo que significa el posicionamiento de Costa Rica en Concacaf y la FIFA. Estoy muy claro de mis objetivos, clasificar es uno de ellos y es por un tema también emocional del fútbol. Sin embargo, en mi vida no pongo mi futuro en manos de un resultado”.

La Nacional está a tres juegos de cerrar el octagonal de Concacaf y definir si va directo a la Copa del Mundo, si al menos se deja el espacio del repechaje o si firma una eliminación caótica para el fútbol tico. Actualmente la Sele es quinta, con un punto menos que Panamá (17 contra 16) y cerrará en casa ante Canadá (24 de marzo), de visita en El Salvador (27 de marzo) y de nuevo en La Sabana frente a Estados Unidos (30 de marzo).

El jerarca también defendió el cambio generacional en la Tricolor, en un momento en el que el técnico Luis Fernando Suárez apostó por microciclos y no le ha temblado la mano para convocar y utilizar a juveniles como Jewison Bennette, Daniel Chacón, Youstin Salas o Alonso Martínez.

Es más, criticó que la misma prensa que a su parecer eleva de más a ciertas figuras por uno o dos partidos buenos. A criterio del dirigente se ha llevado un buen proceso y hasta se han autoexcluido a nuevos valores que no dieron la talla.

“El tema de la renovación en la Selección es como un mito que se ha creado, pero la renovación es permanente en todas las selecciones del mundo. Ningún presidente o ningún comité ejecutivo le va a decir a un técnico que convoque a 10 jugadores, porque le quita la responsabilidad. Los futbolistas son los primeros que deben levantar la mano y hay un grupo importante de juveniles que hoy no están en esta lista de convocados, que tal vez pensaron que con lo que habían hecho les iba a alcanzar para estar, pero vino otro grupo más atrás que levantó la mano y acá están. Esto es un tema de méritos”, destacó.

Rodolfo finalizó defendiendo a los experimentados de la Tricolor: “La experiencia de los jugadores no se puede desechar, es un capital que tiene Costa Rica y hay que capitalizar todo esto que ofrecen Keylor Navas, Bryan Ruiz, Francisco Calvo o Kendall Waston, pero todo esto lo deben hacer los jóvenes”.