Esta Selección de Costa Rica no le teme a buscar clasificación con jóvenes

Costa Rica se juega la vida en los próximos partidos eliminatorios hacia Catar 2022 y en dos de ellos ante los rivales más temidos del área: Estados Unidos y Canadá. Pero nada, ni siquiera ese panorama, intimida al equipo conformado por Luis Fernando Suárez, quien vuelve a sorprender con futbolistas jóvenes y cree en ellos incluso para ser titulares, como también lo hizo en los últimos encuentros.

Desde el día uno al mando de la Tricolor, el estratega colombiano dejó algo claro: la edad e inexperiencia no será determinante para que un jugador quede fuera del conjunto patrio. Así lo hizo cuando incluyó a Jewison Bennette en entrenamientos y tuvo intención de llevarlo a la Copa Oro, sin embargo, el delantero no estaba en la lista que se había hecho antes de contratar al suramericano.

Lo cierto es que desde entonces, Suárez envió un mensaje a esas promesas de 20 años o menos y también a quienes con un poco más de edad, nunca se había puesto la roja. Para entonces, hace casi un año, Bennette era un desconocido, porque aunque su nombre está ligado al fútbol, ni siquiera había debutado en el fútbol profesional.

“Se llama Jewison Bennette, un grandísimo jugador (...) lo quería inscribir para la Copa Oro. Le vi tantas calidades, que no me da miedo ponerlo, la cuestión es que no estaba en esa lista de 60, entonces no se puede inscribir”, dijo en aquel momento.

Los juegos pasaron, la eliminatoria se puso cuesta arriba y esos futbolistas como Bennette o el mismo Manfred Ugalde (antes de que renunciara) se fueron diluyendo. El entrenador prefería la experiencia y aunque convocaba a las promesas, estas se quedaban en la gradería o ni siquiera entraban en convocatoria.

Ugalde fue la primera apuesta “seria” de Suárez, siendo del delantero titular en el debut ante Panamá (0-0). En ese mismo juego Bennette estuvo en la banca. Pero después de ahí, el futuro de la Sele aparecía a cuenta gotas.

En la segunda y tercera jornada, ante México y Jamaica, respectivamente, solo Jurguens Montenegro tuvo algunos minutos, y en ambos casos fue en el epílogo. Al mismo tiempo iban apareciendo otras caras que después tomarían protagonismo, por ejemplo, Orlando Galo (21 años), quien jugó de variante ante Honduras y El Salvador.

Luego, en la visita de Costa Rica ante Estados Unidos, hubo un once plagado de experiencia y veteranía, mientras los jóvenes quedaban sentados, el mismo Galo, Youstin Salas (25) y Fernán Faerron (21). Pero ese, por alguna razón, fue el partido donde hubo un punto de inflexión y los futbolistas que sorprendían positivamente a Suárez empezaron a tener espacio, ya no solo en entrenamientos o desde la banca, sino en la estelaridad.

Pese al resultado negativo ante Canadá (1-0), quedaron buenas sensaciones por la aparición de este tipo de jugadores. Galo, Salas y Bennette empezaron desde el inicio y luego ingresaron Aarón Suárez (19) y Anthony Contreras (22 años).

Algo similar sucedió en el triunfo 2-1 ante Honduras, con Galo, Suárez y Bennette nuevamente de titulares. Además, entre los cambios estuvo Gerson Torres (24), autor del segundo tanto. La cara de la Selección ya no era la misma.

En la victoria de 1-0 ante Panamá repitieron Galo y Suárez, mientras de cambio estuvo Alonso Martínez (23) y Juan Pablo Vargas, quien aunque ya tiene 26 años, carece de experiencia en la Mayor.

Daniel Chacón (23) entró de cambio ante México en el Azteca y fue ese escenario el que confirmó que Suárez ya veía a las nuevas figuras con confianza para ser parte de la base. Ahí también jugaron Martínez, Jeffrey Valverde (26) y Vargas.

Las nuevas caras se siguen asomando, Carlos Martínez, jugador de San Carlos de 22 años, podría debutar en la Sele en un partido eliminatorio: “No tengo ningún temor en poner a Carlos Martínez en lugar de Keysher Fuller, me parece un grandísimo jugador”, dijo Suárez.

Así también podría suceder con Ian Lawrence (19), Carlos Mora (21) o Brandon Aguilera (18).

“Hablo con ellos para que hagan lo que normalmente hacen en sus clubes, es cierto, es un escalón más alto, pero la única manera que nos daremos cuenta si pueden responder, es jugando”.