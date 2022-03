Luis Suárez incluye a Brandon Aguilera y tres sorpresas más para partidos eliminatorios

El técnico de la Selección Nacional de fútbol, Luis Fernando Suárez, reveló este viernes la lista de convocados para enfrentar los últimos partidos de la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022. Entre las sorpresas están Brandon Aguilera (Guanacasteca), Carlos Martínez (San Carlos), Ian Lawrence y Carlos Mora (Alajuelense), quienes debutarían con la Tricolor. La Nacional jugará ante Canadá el próximo jueves 24 de marzo; luego visitará a El Salvador (domingo 27) y cerrará en casa ante Estados Unidos (miércoles 30).

Lista de convocados con algunas sorpresas

Estos son los jugadores elegidos para los juegos de la Selección Nacional.

Porteros: Keylor Navas, Leonel Moreira y Esteban Alvarado.

Defensores: Kendall Waston, Francisco Calvo, Rónald Matarrita, Keysher Fuller, Bryan Oviedo, Juan Pablo Vargas, Daniel Chacón, Carlos Martínez, Ian Lawrence.

Volantes: Orlando Galo, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz, Alonso Martínez, Youstin Salas, Douglas López, Gerson Torres, Carlos Mora, Brandon Aguilera, Jewisson Benneth.

Delanteros: Joel Campbell, Johan Venegas, Anthony Contreras, y José Guillermo Ortiz.

Sin miedo a jugadores jóvenes

El técnico de la Selección Nacional dejó claro una vez más que no le teme a incluir jugadores jóvenes en sus convocatorias, ni siquiera para partidos tan determinantes como los que enfrentará el equipo.

“Hay una cosa que siempre a uno lo pone a pensar respecto a la posibilidad de un jugador nuevo para que represente al país y esa situación de no tener esa experiencia, pero ahí es donde uno siempre pensará: alguna vez tendrás una primera vez y en ese sentido creo, y lo han visto en este tiempo, no tengo temor en llamar a un jugador independientemente de su edad, y si no tiene ningún partido, no tengo ningún temor. Hablo con ellos para que hagan lo que normalmente hacen en sus clubes pero es un escalón más alto. La única manera que nos daremos cuenta si pueden responder, es jugando”.

Sin espacio para Aarón Suárez y otros jugadores

El rojinegro Aarón Suárez quedó fuera de la lista, así como otros futbolistas como Ricardo Blanco (lesionado) o Cristian Gamboa (covid-19).

Suárez asegura que son varios jugadores a quienes quiso llamar pero no hay espacio para todos.

“La mejor noticia es esa, que en determinado momento, después de que se termine la conferencia, ustedes empiecen a hablar de los que faltaron, eso es bueno porque indica que hay elementos. Aarón sigue siendo un jugador importante, cuando se le pidió que hiciera lo mejor para el país lo hizo. Estaba medio tocado cuando hicimos la primera llamada, pero sigo teniéndolo en cuenta para las posibilidades cuando clasifiquemos al mundial”.