Luis Fernado Suárez: ‘Lo que no acepto es el deseo de que no se clasifique al Mundial’

Luis Fernando Suaŕez asegura que nunca ha tenido temor de alinear a los jóvenes en los partidos eliminatorios rumbo a Catar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico colombiano Luis Fernando Suárez, dio a conocer este viernes la lista de 27 jugadores con los cuales hará frente a la decisiva y última fecha mundialista rumbo a Catar 2022.

La escuadra patria enfrentará este 24 de marzo a Canadá en el Estadio Nacional, a El Salvador el 27 de marzo de visita y cierra su participación el 30 de este mes en casa cuando se mida a Estados Unidos, en la última fecha de la octogonal.

Nuestro país actualmente se encuentra fuera del Mundial con 16 unidades, a una de Panamá (17), que es cuarta y está en zona de repechaje, mientras México y Estados Unidos (21), así como Canadá (25) de momento tienen los tres boletos directos al Mundial.

¿Cuál es el análisis de la convocatoria?

Ha sido bastante bueno valorar todo lo que se ha conseguido en esta segunda vuelta. Los microciclos que empezaron en noviembre y siguieron en enero nos han dado oportunidad de trabajar, entrenar y tener respuestas y para eso contamos con 27 jugadores. Me queda la tristeza de dejar de lado a varios, pero contento porque Costa Rica tiene futuro

¿Cómo analiza el llamado de jóvenes como Brandon Aguilera o Ian Lawrence, entre otros?

No tengo temor en llamar a los jóvenes, independientemente de su edad. Sé que son capaces de responder y confío en que lo demuestren jugando en la Selección de la misma manera que lo están haciendo en sus clubes y puedan responder de buena manera.

¿Por qué se quedó Aarón Suárez en el camino?

Aarón es un jugador importante. En la última convocatoria estaba medio tocado, no lo llamé pensando en su lesión pero lo vamos a tener en cuenta si clasificamos al Mundial y esperemos que tenga la oportunidad.

¿Le preocupa el lateral derecho, al no contar con Ricardo Blanco y no poder llamar a Ctistian Gamboa?

No tengo temor de poner a Carlos Martínez. Igual ante Jamaica jugamos con Rónald Matarrita por la derecha y Bryan Oviedo por la derecha. Lo de Ricardo (Blanco) lo lamento, es alguien que ha hecho cosas hermosas por este país. Es una lástima que no esté acá.

Después de 10 meses al frente de la Selección, ¿cómo evalúa su trabajo?

Los microciclos han servido para trabajar como equipo. Le agradezco a la Unafut , porque se han sacrificado por nosotros, poniendo a la Selección Nacional por encima de todos los intereses. No hay país que tenga la posibilidad de trabajar dos semanas.

¿El tener dos defensas izquierdos le causa alguna duda en la zona defensiva central?

Tener dos centrales zurdos es un alivio, los dos muestran un gran nivel y estamos tranquilos. Defensivamente el equipo ha respondido, aunque nos falta construir un poco más en el ataque, que tenemos que resolver. Pero en el caso de la defensa es mejor que exista un exceso y no tener que poner a cualquier persona.

¿Cuál es la valoración de Joel Campbell y su buen momento en México?

Es un alivio tenerlo en la Selección. En las dos primeras convocatorias vino lesionado, incluso tuvo que salir de la concentración. Campbell es un jugadorazo, uno de los mejores del mundo y es bueno tenerlo en un gran momento porque ha realizado grandísimos sacrificios por su país. Espero que los goles que hace allá (en el Monterrey de México) aquí los doble.

¿Se encuentra con un buen ánimo, mejor que antes?

Las preguntas han cambiado, pero valoro que la Comisión Técnica siempre ha tenido una confianza irrestricta. Aceptaré las críticas, hay momentos que no se juega bien y todos deseamos que se clasifique al Mundial, lo que no acepto es el deseo de que no se clasifique al Mundial.