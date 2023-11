Real Estelí vs. Alajuelense en vivo: Final de Copa Centroamericana de Concacaf desvela a más de uno

Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí desvelarán a más de uno en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El primer round es este martes 28 de noviembre, a partir de las 9 p. m., en el Estadio Independencia, en Estelí. ¿En qué canal puedo ver el partido? Esa es una de las preguntas más frecuentes en las últimas horas. La respuesta es ESPN, tal y como lo puede leer aquí, en la guía de televisión que publica habitualmente Puro Deporte, la sección deportiva de La Nación.

A la disputa del título del Istmo llegan nada más ni nada menos que los mejores dos equipos de la Copa Centroamericana y aunque esta final encierra cierto grado de morbo, también se ha distinguido por mucho respeto por parte del Real Estelí y de La Liga.

Eso se refleja en redes sociales, en la expectativa de los aficionados de ambos clubes y hasta en el trato cordial de la prensa nicaragüense dándole la bienvenida a los rojinegros desde que pusieron un pie en territorio pinolero.

Real Estelí ve a Liga Deportiva Alajuelense con respeto, pero sin miedo y con mucha ilusión de seguir haciendo historia en una Copa Centroamericana de Concacaf donde se convirtió en el equipo revelación.

En cuanto a partidos oficiales de carácter internacional, Real Estelí ejerce una verdadera fortaleza como local, con diez años sin perder en esa condición.

Durante ese tiempo, se registran seis triunfos del representativo nicaragüense y cinco empates; con siete duelos consecutivos sin permitir gol en su patio. La última vez que el Real Estelí encajó una anotación en su casa fue en 2016 contra Suchitepéquez.

Las estadísticas son muy buenas para el ‘Tren del Norte’ que este martes estará frente a frente contra Alajuelense, a las 9 p. m., en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Durante la fase de grupos de esta competición, Real Estelí derrotó en el Estadio Independencia al Xelajú de Guatemala (1-0) y al Olimpia de Honduras (1-0). Además, como visitante se impuso contra FAS de El Salvador (0-2) y ante CAI de Panamá (2-1).

Para los duelos directos de ida y vuelta, ya en cuartos de final, Real Estelí derrotó al Saprissa en Nicaragua (1-0) y empató (2-2) en Tibás; mientras que en semifinales, venció (1-0) a CAI en casa e igualó (2-2) en Panamá.

“Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de este torneo, con mucha dinámica, mucho juego directo. Hemos trabajado en función de esos temas y reforzando algunas situaciones o momentos del juego que nosotros creemos que podemos hacerles daño”, expresó el técnico del Real Estelí, Otoniel Olivas.

”No es nada fácil, pero nuestro respeto a Alajuelense, uno de los mejores de Centroamérica, pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y en actitud no nos pueden superar. La intensidad que estamos manteniendo es fundamental para contrarrestar a cualquier equipo”, añadió el hombre que ha hecho historia con el Real Estelí.

Andrés Carevic emitió un criterio muy similar al de su colega. El argentino fue enfático en que la Liga respeta al Real Estelí, con todos los méritos de haber llegado a esta final. Dijo que su rival en la lucha por este cetro ha jugado una excelente Concacaf y están en su casa, donde han hecho una fortaleza.

Alajuelense y Real Estelí se han enfrentado en siete ocasiones y el saldo es de siete triunfos para la Liga. Ese antecedente podría ser un argumento para pensar en que el representativo costarricense es favorito, como lo fue Saprissa en su momento, pero el cuadro morado no pasó la serie.

Consultado al respecto por un periodista pinolero, el argentino respondió que es un técnico que no valora las estadísticas, sino que valora el presente.

“Respetamos al Estelí que tuvo los méritos para llegar a esta instancia, no sé lo que ha pasado de acá hacia atrás. No me enfoco en eso, veo el presente, todos los partidos son diferentes. Como ellos tratarán de hacer un buen partido para ganar, igual nosotros”, destacó Andrés Carevic.

Para llegar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, Alajuelense fue el mejor equipo de la fase de grupos, luego de derrotar a Olancho (1-0), triunfar en Belice contra Verdes (0-3), ganarle a Sporting San Miguelito en Panamá (0-1) y golear a Motagua (5-1).

En cuartos de final, Alajuelense le pasó por encima a Cartaginés, ganando los dos partidos y dejándose la serie con un global de 6-1 (1-3 y 3-0); mientras que protagonizó una semifinal muy reñida contra Herediano, en la que empató los dos partidos con marcador de 2-2 en cada juego y se impuso en la tanda de penales.

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Real Estelí y Liga Deportiva Alajuelense comienza este martes 28 de noviembre en el Estadio Independencia, en Estelí. (Concacaf)

Liga Deportiva Alajuelense efectuó su práctica en el Estadio Independencia en la noche previa al partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí.

En este artículo encontrará un material audiovisual proporcionado por el departamento de comunicación de La Liga sobre cómo fue esa sesión de entrenamiento en la casa del ‘Tren del Norte’.

Liga Deportiva Alajuelense efectuó el reconocimiento del Estadio Independencia, donde este martes visitará al Real Estelí, en la ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Andrés Carevic y Giancarlo González hablan previo a la final de Alajuelense contra Real Estelí

“Hay finales de finales, pero siguen siendo finales y los dos equipos queremos ganarla. Nosotros los miramos a ellos con mucho respeto porque sabemos que nadie te regala de la noche a la mañana el derecho de estar en una final. Ellos también se lo han ganado. Han pasado momentos buenos y momentos difíciles en el camino, igual que nosotros, y tienen su mérito”, expresó Giancarlo González en la previa del primer round.

Aquí encontrará todo lo que dijo el capitán de Liga Deportiva Alajuelense en la rueda de prensa organizada por Concacaf, antes de que los rojinegros hicieran el reconocimiento a la cancha del Estadio Independencia.

Giancarlo González considera que la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí es el reto más importante de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre. (Prensa Alajuelense)

Dos días antes del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana entre Real Estelí y Liga Deportiva Alajuelense, la Concacaf anunció el cuarteto encargado de impartir justicia en el Estadio Independencia.

El canadiense Pierre-luc Lauzière será el silbatero central, asistido por sus compatriotas Lyes Arfa y Stefan Tanaka-Freundt. El estadounidense Rubiel Vazquez será el cuarto árbitro.

El balance histórico dicta que Alajuelense y Real Estelí han jugado siete partidos, con siete triunfos para La Liga. En esos duelos, los rojinegros convirtieron 23 anotaciones y el equipo nicaragüense marcó tres tantos.

Copa de Campeones Concacaf (1998):

Alajuelense 8-0 Real Estelí, Grupo B (Primera fase), Estadio Alejandro Morera Soto - Alajuela (14-2-1998).

Real Estelí 1-3 Alajuelense, Grupo B (Primera fase) - Palmares, Alajuela (17-2-1998).

Copa de Campeones Concacaf (2012/13):

Real Estelí 0-1 Alajuelense (Allen Guevara), Grupo 6 (Fecha 3) - SCCL 2012/13, Estadio Independencia, Ciudad Estelí (28-8-2012).

Alajuelense 1-0 Real Estelí (Álvaro Sánchez Alfaro de penal), Grupo 6 (Fecha 5) - SCCL 2012/13, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela (26-9-2012).

Liga Concacaf Scotiabank (2020):

Alajuelense 2-1 Real Estelí (Bryan Ruiz y Alonso Martínez; Juan Barrera), Cuartos de final - SCL 2020, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela (2-12-2020).

Copa Interclubes de UNCAF (1999-2000):

Alajuelense 6-0 Real Estelí (Essinho, Luis Antonio Marín, Harold Medina, Alexánder Castro, Alejandro Alpízar, Pablo Izaguirre), Grupo A (Primera Ronda), Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela (3-2-2000).

Real Estelí 1-2 Alajuelense (Carlos Alonso; Heriberto Quirós), Grupo A (Primera Ronda), Estadio Independencia, Ciudad de Estelí (13-2-2000).

