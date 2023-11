Juan Luis Pérez, el liguista con sangre nicaragüense en final entre Alajuelense y Real Estelí

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí es doblemente especial para el defensor rojinegro Juan Luis Pérez.

Nacido en Costa Rica, pero de padre pinolero, él acude con frecuencia a los llamados de la Selección de Nicaragua, solo que en esta ocasión viajó al país donde tiene muchos familiares como uno de los hombres que Andrés Carevic incluyó en convocatoria para el partido de ida de esta final, pactado para este martes, a partir de las 9 p. m., en el Estadio Independencia.

Juan Luis Pérez es el jugador de Alajuelense que tiene más noción del fútbol nicaragüense, su crecimiento y la expectativa que despierta entre la afición, a pesar de que está convencido de que el deporte número uno allá sigue siendo el béisbol.

“Sin embargo, ya se está abriendo mucho, cada vez que jugamos con la Selección llegan 20.000 personas al estadio. El fútbol de Nicaragua ha crecido bastante, como ustedes han visto, el Real Estelí tiene un buen equipo, muy buenos jugadores. De hecho, diez jugadores de ese equipo son compañeros míos en la Selección y el partido no va a estar fácil”, expresó Juan Luis Pérez.

Considera que Alajuelense puede sacar un resultado importante ahí, trabajando fuerte de manera ordenada y tácticamente. Confesó que en sus últimos llamados a la Selección de Nicaragua, esta final fue tema de conversación.

“Hablo mucho con Juan Barrera y con Josué Quijano, que son los capitanes de Real Estelí, y ellos me dicen que están esperando este partido ansiosamente. Vienen haciendo las cosas bien y yo sé que no va a estar fácil, pero lo vamos a lograr porque tenemos un gran grupo”.

Los familiares de Juan Luis Pérez en Nicaragua son de Matagalpa, un municipio que está a unos 30 minutos de Estelí. Una tía del futbolista se las ingenió para comprar entradas sin necesidad de pagar caprichos en la reventa.

“Creo que me irán a apoyar a mí”, expresó entre risas, aunque también entiende que lo hecho por Real Estelí acapara la atención de todo el país y que es lógico que también vayan con el ‘Tren del Norte’.

Unos 500 aficionados de Liga Deportiva Alajuelense viajaron a Nicaragua para acompañar al equipo en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana contra Real Estelí. (Liguismo Unido)

“A mí me gusta bastante ir a Nicaragua y claro, me siento muy contento por ese partido. Ojalá pueda jugar y si no apoyar a los compañeros, porque yo sé que vamos a sacar la serie. Mi papá siempre me apoya, va a muerte conmigo. De hecho, mi papá es liguista, desde pequeño ha sido así y vamos con todo”.

¿Celebraría si hace un gol? “Obvio, tengo que celebrarlo, la Liga es mi equipo. Yo sé que Real Estelí es de Nicaragua, pero lo voy a celebrar con todo”, respondió Juan Luis Pérez.

Mencionó que el gobierno se ha metido mucho a impulsar el fútbol en Nicaragua y por eso están haciendo un estadio para la Selección con capacidad para 35.000 personas, pero también construyen otros estadios en diferentes lugares para los equipos de Primera División.