Real Estelí ve a Alajuelense con respeto, pero sin ningún miedo

Real Estelí ve a Liga Deportiva Alajuelense con respeto, pero sin miedo y con mucha ilusión de seguir haciendo historia en una Copa Centroamericana de Concacaf donde se convirtió en el equipo revelación.

En cuanto a partidos oficiales de carácter internacional, Real Estelí ejerce una verdadera fortaleza como local, con diez años sin perder en esa condición.

Durante ese tiempo, se registran seis triunfos del representativo nicaragüense y cinco empates; con siete duelos consecutivos sin permitir gol en su patio. La última vez que el Real Estelí encajó una anotación en su casa fue en 2016 contra Suchitepéquez.

Las estadísticas son muy buenas para el ‘Tren del Norte’ que este martes estará frente a frente contra Alajuelense, a las 9 p. m., en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Durante la fase de grupos de esta competición, Real Estelí derrotó en el Estadio Independencia al Xelajú de Guatemala (1-0) y al Olimpia de Honduras (1-0). Además, como visitante se impuso contra FAS de El Salvador (0-2) y ante CAI de Panamá (2-1).

Para los duelos directos de ida y vuelta, ya en cuartos de final, Real Estelí derrotó al Saprissa en Nicaragua (1-0) y empató (2-2) en Tibás; mientras que en semifinales, venció (1-0) a CAI en casa e igualó (2-2) en Panamá.

“Nos hemos venido preparando para este partido tan importante y trascendental para nosotros y siempre pensando en la mejoría de cada momento del juego, no desaprovechar la oportunidad que nos está dando la vida para trascender porque el primer partido es en casa”, expresó el técnico del Real Estelí, Otoniel Olivas.

Destacó que esta serie es histórica y resaltó el nivel y la mentalidad que han adquirido sus jugadores para encarar estos desafíos tan difíciles y está convencido de que el reto más complejo es el que viene, contra la Liga.

“Para tener opciones claras de ser campeones hay que mejorar lo que hemos hecho hasta ahora”, aseguró Otoniel Olivas, quien dijo que en su equipo todos se encuentran emocionados por estar en una final y nadie tiene por qué sentirse presionado.

“Esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar desapercibida y hay que aprovecharla. Tenemos el material humano, el fútbol necesario para hacer una excelente serie y ese es el objetivo. Estamos claros del rival que tenemos enfrente, pero estamos trabajando para eso”.

Después de 67 partidos internacionales que registra en su historia, Real Estelí accedió a una final, pero la disputa del título del Istmo es contra Alajuelense, un rival en el que en el pasado se enfrentó en siete ocasiones y los rojinegros se dejaron la victoria en todos los partidos.

Según el balance histórico de enfrentamientos entre Alajuelense y Real Estelí, el representativo de Costa Rica convirtió 23 anotaciones y el cuadro de Nicaragua marcó tres tantos.

Pero tanto en la Liga como en el ‘Tren del Norte’ tiene más que claro que las estadísticas quedan de lado una vez que empieza el partido. Y el Real Estelí tiene la confianza de haberle ganado a todos sus rivales en esta edición de la Copa Centroamericana.

“Estas dinámicas no son de un día para otro, es un proyecto de años y estamos aquí, peleando año con año y efectivamente logramos conformar un equipo muy bueno en todos los aspectos, desde lo mental, fuertes. Básicamente eso nos ha sacado a flote en estos partidos”, señaló Otoniel Olivas.

Recordó que desde que su equipo comenzó su andar en este torneo, todos los rivales tienen más historia que Real Estelí, pero por eso hace alusión a la mentalidad.

“En los años anteriores veníamos con un poco de temor a las canchas, a estos desafíos y el día de hoy no. Gracias a Dios nos hemos preparado bien, con una excelente pretemporada y en algunos momentos entramos a la cancha y es el adversario el que se tiene que preocupar por nosotros. Hemos evolucionado mucho”.

Otoniel Olivas indicó que la mentalidad del jugador nicaragüense ha cambiado mucho y ya no son los de antes. Se les han dado resultados que hace algún tiempo eran impensados y esperan continuar por ese camino.

No quiso referirse a nada puntual de lo que han estudiado de Alajuelense, pero fue muy claro en que si el Real Estelí quiere trascender y ganar este martes, debe ajustar muchos detalles y pulir errores cometidos en partidos anteriores.

“Porque nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de este torneo, con mucha dinámica, mucho juego directo. Hemos trabajado en función de esos temas y reforzando algunas situaciones o momentos del juego que nosotros creemos que podemos hacerles daño.

”No es nada fácil, pero nuestro respeto a Alajuelense, uno de los mejores de Centroamérica, pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y en actitud no nos pueden superar. La intensidad que estamos manteniendo es fundamental para contrarrestar a cualquier equipo”, exaltó Otoniel Olivas.

Alauelense es el único equipo que no conoce la derrota en la Copa Centroamericana de Concacaf y este martes visitará a Real Estelí. El partido definitivo por la corona del Istmo será el 5 de diciembre, a las 9 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.