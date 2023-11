Real Estelí vs. Alajuelense: Andrés Carevic no creen en la etiqueta de favorito en una final

Al abrir el micrófono en la sala de prensa en la casa del Real Estelí, lo primero que dijo Andrés Carevic fue que para Liga Deportiva Alajuelense es muy importante jugar esta final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El técnico de la Liga pronosticó que este martes (9 p. m.) será un partido difícil, pero aseguró que confía en su equipo para poder ganar este primer duelo en Nicaragua y cerrar la serie el próximo 5 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

A lo largo de esta temporada, la Liga ha mostrado comportamientos distintos en los partidos, pero en juegos determinantes es donde mejor se ha visto. Y en lo que respeta a esta Copa Centroamericana, llegó a la final como el único equipo invicto.

Lo que más le agrada a Andrés Carevic es que su equipo salga a proponer a cualquier cancha. El argentino no adelantó cómo jugará la Liga en Estelí, pero fue enfático en que Alajuelense tiene una esencia y una idea de juego muy marcada, que la han respetado siempre. Y ahora que los rojinegros están en la disputa de una final, no va a ser la excepción.

“Respetamos al Real Estelí, con todos los méritos de haber llegado a esta final, ha jugado una excelente Concacaf, ellos están en su casa, es su fortaleza y nosotros a plantear nuestra estrategia y poder hacer un buen partido”, expresó el timonel rojinegro.

Johan Venegas se quedó en Costa Rica para acelerar su proceso de recuperación y que esté pronto. No adelantó qué le pide al delantero que lo relevará, ni qué le pide para este pulso, porque es algo estratégico.

Tampoco reveló nada con respecto al once que presentará, pero recordó que independientemente de quien juegue, Alajuelense tiene una esencia bien marcada y el equipo viene con muchos partidos encima.

“Confiamos en todos los jugadores a los que este martes les toque participar”, aseguró Andrés Carevic.

Insistió en que siempre es importante jugar una final, que estar en estas instancias es satisfactorio y que será un partido complicado.

Alajuelense y Real Estelí se han enfrentado en siete ocasiones y el saldo es de siete triunfos para la Liga. Ese antecedente podría ser un argumento para pensar en que el representativo costarricense es favorito, como lo fue Saprissa en su momento, pero el cuadro morado no pasó la serie.

Consultado al respecto por un periodista pinolero, Carevic respondió que es un técnico que no valora las estadísticas, sino que valora el presente.

“Respetamos al Estelí que tuvo los méritos para llegar a esta instancia, no sé lo que ha pasado de acá hacia atrás. No me enfoco en eso, veo el presente, todos los partidos son diferentes. Como ellos tratarán de hacer un buen partido para ganar, igual nosotros”.

Dentro de los elogios de Andrés Carevic a su rival, recordó que en esta Copa Centroamericana le han tocado partidos muy difíciles y ha salido adelante.

- ¿Cuál es la zona donde Real Estelí destaca más?

- Es un buen conjunto, bien compacto, con regularidad en todas sus líneas, no puedo comentar si hay una línea más adelante o más atrás, o mejor o peor. La fortaleza es que han jugado como equipo y por eso están en esta instancia.

- ¿Qué le preocupa a Andrés Carevic?

- No veo de preocupación, siempre nos ocupamos de nuestro equipo, de lo que tenemos que hacer y ocuparnos de algunas fortalezas o lo que pueda presentar Real Estelí. Es una final, siempre es importante jugar con la seriedad, pero disfrutar de estar nuevamente en una final. Eso para nosotros es importante como equipo, como institución. Esperemos que sea un buen evento, hacer nuestra estrategia y poder ganar. Real Estelí ha jugado en conjunto como equipo y eso lo ha sacado adelante. Hay cosas de estrategia que no pudo comentar, pero es meritorio estar donde está y se lo ha ganado.

- Por nombre, por historia, por inversión es lógico que la Liga esté en esta final de Copa Centroamericana, no tanto así el Real Estelí que es la sensación, la sorpresa. ¿Cómo asume Alajuelense la etiqueta de favoritos?

- Como en las estadísticas, nunca nos ponemos de favoritos ni en torneo local ni en ningún lado. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros respetamos mucho a este equipo porque ha tenido los méritos para llegar a esta instancia. De nuestra parte no lo vemos de esa manera. De parte de la prensa, o de otra gente, ponen etiquetas, nosotros no etiquetamos para nada, sino que trabajamos duro todos los días. Venimos de jugar muchos partidos, enfocados en lo que tenemos que hacer y siempre vamos partido a partido y enfocados totalmente en este martes.

- Sienten la responsabilidad de ganar este torneo porque internacionalmente ha sido un año difícil para el fútbol de Costa Rica en cuanto a Selección y clubes, porque solo la Liga no ha pasado problemas en este torneo de Concacaf?

- Lo que puedo decir es que esta institución ha trabajado muy duro, en esta institución hay que pelear arriba, hay que pelear todo lo que juguemos, siempre hablando con todo respeto hacia los demás. Siempre está el tema de pelear los torneos que nos toca jugar. Lo estamos trabajando como tal y por eso siempre agradezco a los jugadores, cuerpo técnico, staff y todas las áreas del club por el gran esfuerzo de todos los días y el trabajo diario para tratar de que la institución esté bien, que el equipo esté bien para pelear todo en lo que juguemos.

- ¿Cómo están los jugadores en lo anímico y el poco tiempo de recuperación de cara a la semifinal que empieza el sábado?

- En el tema anímico el equipo está muy bien, contentos de estar en una final internacional. Claro que el ánimo de todos es satisfactorio y en ese aspecto estaos bien. Con lo demás, no pensamos, sino que estamos enfocados exclusivamente en el partido de este martes. Después de eso, valoraremos lo que viene.

- ¿Cuánta presión representa como técnico enfrentar esta final de forma simultánea con la semifinal del campeonato nacional?

- No pensamos en más allá, para nosotros lo más importante es este martes. Estamos enfocados en el partido de este martes y después valoraremos todo lo que viene. Así que en esa parte siempre nos desarrollamos de esa manera.

- ¿Cuánta ventaja es abrir de visita y cerrar en casa la final de la Copa Centroamericana de Concacaf?

- Son dos partidos y lo importante para nosotros es jugar el segundo partido con nuestra gente, en nuestra casa, así que desde ya no me quiero adelantar. Enfocados en este martes, que seguramente para nosotros va a ser un partido difícil.