Banda 11/04 tocará música manuda en Estelí: más de 500 aficionados acompañan a Alajuelense

De las 9.000 entradas que Real Estelí sacó a la venta para el partido de este 28 de noviembre a las 9 p. m. contra Liga Deportiva Alajuelense, no queda ni una en poder del equipo nicaragüense. Parece que nadie se quiere perder el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Muchos de esos boletos están en reventa con precios exorbitantes que llegan incluso a los $300, pero más de esas 500 entradas fueron adquiridas por aficionados liguistas que en su mayoría van por tierra, cruzando la frontera en una caravana rojinegra.

Con el liguismo unido, hay una doble actividad que promete tener mucha concurrencia y que será en el restaurante La Terraza Colombiana en Estelí, en la entrada sur, sobre la Carretera Panamericana.

“La Banda 11/04 vamos a estar en Estelí, vamos a tocar el lunes 27 a partir de las 8 p. m. y el martes 28 desde las 3 p. m., como en la previa del partido. Sabemos que van más de 500 manudos para allá, obviamente no todos estarán en Estelí desde el lunes, porque sé que algunos se quedarán en Managua y en otros lugares. La idea es que nos reunamos en ese lugar”, expresó Natha Santamaría, integrante de la banda de música manuda.

Contó que La Terraza Colombiana es un restaurante muy colorido y con el espacio ideal para organizar una fiesta rojinegra.

“Tenemos todo ya armado, la logística y demás para tocar. La idea es que todos los manudos que anden por ahí en Estelí en la noche, lleguemos a cantar con la 11/04, vamos a cantar canciones de la Liga, covers de rock en español y a pasarla bonito entre todos los manudos para ir tirándole buena vibra al equipo”.

Él cree que el lunes llegarán muchos liguistas a ese punto de encuentro, pero que el martes serán más, porque la intención es que de ahí se vayan todos juntos al Estadio Independencia, que queda a 1,5 kilómetros.

“Ahí está la invitación para que todos lleguemos y podamos disfrutar entre la familia manuda que somos todos, todos los ticos y a los hermanos nicaragüenses que quieran llegar, también son bienvenidos”.

Para Natha Santamaría esto es simplemente un sueño hecho realidad para todos los integrantes de la Banda 11/04, porque desde hace tiempo querían ir a un partido de la Liga fuera del país y poder tocar.

No lo habían hecho porque no era sencillo hacer la logística. Creyeron que lo lograrían para cuando el equipo jugó en Panamá. Sin embargo, no lo lograron. En esta ocasión, ir a Nicaragua se les hizo más factible.