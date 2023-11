Alajuelense y Real Estelí desatan locura: en Nicaragua pagan hasta $300 por entrada en reventa

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí desata una verdadera locura tanto en Costa Rica como en Nicaragua.

Para el liguismo no importa que aún falten partidos de la fase regular de campeonato nacional, que estén en la cuenta regresiva para la final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Saprissa que será este sábado en el Estadio Nacional, o que la Selección de Costa Rica se encuentre a pocas horas de iniciar su duelo particular contra Panamá por el pase al Final Four y a la Copa América.

Alajuelense sacó los boletos en preventa para asociados y a partir del momento en el que los puso a disposición del público en general, las entradas se agotaron en cuestión de tres horas; máxime que los precios eran accesibles, con precios entre los ¢7.000 y los ¢23.000.

Esa efervescencia del liguismo aquí para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf también se vive en territorio pinolero. El Real Estelí tiene a Nicaragua de cabeza y allá pagan lo que sea para acudir al partido de ida, que será el 28 de noviembre.

Según el periodista deportivo nicaragüense Nectalí Mora Zeledón, lo que se vive allá es desconocido en cualquier ámbito deportivo y aseguró que el Real Estelí ha causado una gran algarabía, provocando el desborde de los aficionados y hasta de la misma prensa.

Contó que la oficina de comunicación del ‘Tren del Norte’ dio a conocer que desde el momento en el que abrió el periodo de acreditaciones para esta final con Alajuelense, recibió 811 solicitudes de periodistas para cubrir el partido.

Esa cifra allá es de escándalo, en vista que por lo general, a los juegos de ronda regular de Real Estelí llegan tres o cuatro periodistas y en caso de que se trate del clásico, la cobertura se incrementa a unos diez comunicadores. Para esta final, más de 800 periodistas pidieron una acreditación.

Si eso ocurre a nivel mediático, Nectalí Mora cataloga la venta de entradas como una locura, a pesar de que el club buscó varias maneras de venderlas. Cuando empezaron los mecanismos, las filas fueron inmediatas y se agotaron rápidamente.

Primero implementaron soltar 3.000 boletos en un partido de liga. De esa cantidad, todas se vendieron en un dos por tres. También activaron un método a través de un registro previo. Y esas otras 3.000 entradas las vendieron en apenas 16 minutos.

“Los boletos más caros quedaron para la venta en línea. Ahí estaban los de $53, $103 y $153. De esos, los que se vendieron más rápido fueron los de $153. Revisé y solo quedaban 53 de los de $103, que en ese sector habían puesto a la venta 1.392 entradas”, relató Nectalí Mora.

Por eso insiste en que ha sido una locura lo que se ha vivido en Nicaragua con el Real Estelí en la final de la Copa Centroamericana.

“Un dato importante es que lo que se está pagando aquí para ver al Real Estelí en la final es la mayor cantidad de dinero que se ha pagado para entrar a un evento deportivo en Nicaragua. Nunca antes se habían registrado esos números”, aseguró el periodista deportivo.

Contó que para un partido de liga regular en Nicaragua, las entradas cuesta generalmente $1, $1,5 y quizás algunas veces los ponen a $3, siendo los más caros. Solamente hay excepciones en la final de una temporada muy buena, que pueden subir los precios, pero jamás a los montos de esta final entre Real Estelí y Alajuelense.

Entradas agotadas para la final de la Copa Centroamericana Concacaf 🆚 Real Estelí.





“Ahora los boletos se fijaron en $9, $19, $53, $103 y $153. Un boleto que se compró en $9 ya la gente lo está revendiendo entre $50 y $80 y así lo están comprando. Hay gente que simplemente fue a buscar el boleto para revenderlo, algunos ven la oportunidad para hacer dinero y la aprovechan”.

El periodista nicaragüense reseñó que los revendedores prácticamente sextuplicaron los precios de las entradas más baratas; pero que en cuanto a los boletos más caros, esos que costaban $153, en las calles de Estelí se encuentran en reventa en el doble: $300.

Real Estelí tomó previsiones y ha ido soltando las entradas poco a poco, tratando de combatir la reventa, pero la euforia es tal en Nicaragua que los esfuerzos han sido en vano. Y con tal de estar presente ese 28 de noviembre en el Estadio Independencia, los aficionados pagan lo que sea.

En el campeonato nicaragüense, Real Estelí es líder con 41 puntos, seguido por Diriangén, con 30 unidades y allá solo resta una fecha para completarse la fase regular. Al parecer, ese partido lo afrontaría con la reserva y desde ya, ellos solamente piensan en la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense.

🚨🚨🚨Así está la fila en el Estadio Soberanía para comprar los boletos de la final entre el Real Estelí y Alajuelense.





Tienen pendiente la semifinal del Torneo que Copa, que la disputarán después del pulso contra la Liga.

Mientras que en el calendario de Alajuelense figura la final del Torneo de Copa este sábado 18 de noviembre; la visita a Puntarenas el miércoles 22 y el cierre de la fase regular contra la ADG en el Morera Soto, el 25 o 26 de noviembre, antes de volar a Nicaragua.

El juego de ida de la final de la Copa Centroamericana será el 28 de noviembre. Alajuelense retornará al país para encarar el primer duelo de semifinales en el Apertura 2023 y luego el partido de vuelta de la final contra Real Estelí, el 5 de diciembre a las 9 p. m., con el Morera Soto a reventar.

Sin duda, una final del istmo con tintes de locura tanto en Nicaragua como en Costa Rica, con ese pulso de ida y vuelta entre Real Estelí y Alajuelense.