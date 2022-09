Marco Ureña aún se siente en una gran turbulencia en su regreso al fútbol tico

En su primer mes de regreso al fútbol costarricense y defendiendo ahora la camiseta Cartaginés, Marco Ureña ha vivido de todo y un poco más: siete partidos, una expulsión, un viaje ida y vuelta a Honduras, una eliminación de Concacaf, una visita a Puntarenas y, aparentemente, hasta una mordedura del saprissista Youstin Salinas en su muslo izquierdo.

En Cartaginés aceptan aún no se comportan como el campeón

Ante esto, es lógico que el propio atacante reconozca que aún se siente en medio de una gran turbulencia y por momentos, hasta desorientado. Marco dio un giro radical a su vida en todo el sentido, ya que en un abrir y cerrar de ojos se mudó de Australia a Costa Rica, con un cambio horario de 16 horas y en medio de esto, tuvo que solucionar a toda marcha temas de apartamento y otras situaciones antes de volver.

Para verlo desde otro ángulo, llegó a suelo tico el 29 de julio, el 1 de agosto realizó su primer entrenamiento con los brumosos, el 6 de agosto debutó y este 31 de agosto disputó su sétimo duelo con los blanquiazules (cinco del torneo local y dos de la Liga Concacaf). Ureña es claro en que aún no se ve su mejor versión y trabaja para lograr acoplarse.

“Aún me siento como en una turbulencia todavía en el avión, pero es parte de esto y es por la forma en la que está estipulado el campeonato para el beneficio de la Selección. Ha sido complicado, porque son muchos partidos seguidos, la mayoría de visitante, pero de a poco me voy sintiendo más cómodo... Estaba preparado para volver, don Leo Vargas (presidente) me presentó un buen plan y un buen proyecto que tiene a futuro. Me llenó bastante lo que me mostraron, me convenció y por eso estoy acá”, dijo el atacante.

El defensor de Saprissa Fidel Escobar (izquierda) y el atacante de Cartaginés Marco Ureña, tuvieron un duelo parejo en la fecha ocho del Torneo de Apertura 2022, en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien, en atacante tiene la gran deuda del gol y así lo señala, suma dos asistencias y provocó un penal en los siete compromisos que contabiliza (cuatro como estelar y tres de variante).

No obstante, es claro que la falta de pretemporada y de espacio para conocerse y acoplar movimientos con sus compañeros le pasan factura. Incluso, en el último choque frente a Pérez Zeledón cayó en cinco ocasiones en fuera de juego. En el cuerpo técnico de los centenarios buscan ganar tiempo y que se dé una compenetración acelerada con videos y mucha pizarra entre los hombres de la creación.

“Por lapsos hemos visto a Marco haciendo buenas sociedades con Allen Guevara y con Jeikel Venegas, pero está el tema de la adaptación. Tenemos que conocerlo más, porque vemos que él trata de ir al espacio y no le damos el balón de la manera tan fina como la ocupa para demostrar la categoría que tiene. Esperamos que Marco despierte. Los delanteros y los jugadores de la categoría de Marco siempre necesitan su tiempo de adaptación y lo entendemos. Igual, lo vemos muy esforzado”, analizó Mauricio Wright, asistente técnico del Cartaginés.

Dupla de lujo aún no se ve

Desde que Cartaginés anunció la llegada de Marco Ureña se pensó que los brumosos tendrían una dupla de lujo en ofensiva, con el cubano Marcel Hernández como “9″ y Ureña como socio atacando los espacios y generando ocasiones.

Sin embargo, hasta el momento nada de esto ha sido posible y es que ya sea por la expulsión Hernández (tres partidos) o por la lesión que sacó al isleño entre dos tres y semanas, prácticamente que no han compartido cancha.

El Michael Barrantes descartado por Saprissa ya ni habla del retiro en Cartaginés

En total, Marco y Marcel solo estuvieron 75 minutos al mismo tiempo dentro del terreno de juego, 25 en Liga Concacaf y 50 en el Torneo de Apertura 2022 (frente a Saprissa en la fecha cuatro). Ureña lamenta esta situación, ya que visualizaba asistir en muchas ocasiones al isleño y formar una gran sociedad de inmediato.

“Sería una dupla de lujo con Marcel, pero no se ha podido dar y es parte de lo que digo de que aún me siento en las turbulencias del avión, porque casi que no he podido compartir con Marcel. Ojalá se recupere pronto para estar en la cancha los dos, aportar anotaciones y en mi caso seguir produciendo acciones para el equipo y seguir detrás de ese gol tan anhelado, que lo estoy buscando bastante”, recalcó el tico.

Ureña afirma que pese a todo, no se arrepiente de haber vuelto, pese a que tenía un año más de contrato con el Central Coast Mariners de Australia. El ariete de 32 años firmó con Cartaginés hasta el 2025 (tres años), pero lo que sí no lo tiene nada a gusto es que no nota cambios positivos en el fútbol nacional desde lo último que vivió en el 2019. A su parecer, de las pocas mejoras son canchas como las del Fello Meza, aunque afirma que falta mucho más.