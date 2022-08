Marco Ureña le dio una lección a Youstin Salas ante aparente mordisco

Para muchos pasó desapercibido, pero en el juego entre Cartaginés y Saprissa ocurrió algo insólito entre Marco Ureña y Youstin Salas. Incluso Ureña lo describe como una situación que jamás vivió en un terreno de juego, pero lejos de enfurecer por lo que califica como “totalmente antideportivo”, afirma que prefirió no meterse en una pelea, sino que intentó darle una lección al jugador de Saprissa.

Géiner Segura deja ver su malestar con otros técnicos: ‘Hay que tener ética’

El atacante del Cartaginés no quiso dar detalles, aunque al parecer Salas lo mordió en el muslo izquierdo. Si bien, la primera reacción de Marco fue quejarse ante el árbitro Ricardo Montero, logró bajar las revoluciones y se aguantó hasta el final del compromiso (victoria de la S 2 a 1) para buscar en la zona de camerinos al futbolista de 26 años y corregirlo.

“Fue en mi muslo izquierdo y ya lo hablé con Youstin (Salas). La verdad que no quiero ni denunciar esto, porque soy pro de apoyar a los jóvenes y sé que Youstin tiene mucho futuro. No quiero tan siquiera crear un ambiente negativo para él, ya hablé con él y creo que entendió muy bien. Me parece que no se sintió orgulloso de lo que hizo y ojalá que aprenda de esta lección y que cambie estas cosas, para que lo podamos ver en Europa. Él está trabajando para lograrlo, lo está haciendo bien en la Selección y esperemos que aprenda”, comentó el atacante brumoso.

Al blanquiazul se le consultó directamente: ¿Youstin lo mordió?

Si bien trató de esquivar la consulta, con una sonrisa de complicidad respondió: “Por ahí va el tema. Díganle a Youstin, él puede comentarlo, pero yo lo que hice fue hablar y hacer lo que incluso haría con mis hijos. Traté de corregirlo y no castigarlo, porque nada gano con eso. Creo que él aprendió la lección y ojalá que siga creciendo, porque va por un buen camino y que deje de hacer cosas que no lo hacen sentir orgulloso como persona y como jugador”.

El defensa de Saprissa Fidel Escobar (izquierda) y el atacante de Cartaginés Marco Ureña (derecha) tuvieron un duelo de tú a tú a lo largo del partido de la fecha ocho del Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Se insistió con el ariete de la Vieja Metrópoli y se le cuestionó: ¿Fue algo antideportivo o qué pasó?

A esto, el ariete de 32 años señaló: “Si lo digo se van a burlar. Se lo pueden preguntar a Youstin, si él quiere contarlo, que lo haga. Fue totalmente anti fair play, nunca lo había visto y nunca me había pasado en mi carrera... Lo que me pasó es para corregir, porque así lo hago con mis hijos y no voy a castigar a nadie. Lo que quise fue ayudarle y darle una perspectiva diferente, porque le pregunté que si se sintió orgulloso y me dijo que no... No lo voy a denunciar, porque no siento que así le aporte nada positivo al campeonato y tampoco lo ayuda a él. Hablé con Youstin y listo”.

Más allá de que Marco le comentó el tema a Montero durante el partido y hasta le enseñó lo que él consideraba que eran las marcas de los dientes de Youstin, al final el central no tomó ninguna medida.

Saprissa se sienta a un paso del líder al hundir al Cartaginés

En la zona de camerinos la situación tampoco pasó a más y todo se manejó entre los futbolistas, pero el brumoso tuvo que comentar parte de lo que ocurrió al verse asediado por las preguntas de los medios. Pese a que fue el último en salir del vestidor, le fue imposible eludir el tema.

“Para mí es complicado, porque tengo mucha experiencia y que me pase algo así, pues la verdad que ni orgulloso me siento de contarlo. No quiero denunciarlo, ya hablé con él y para mí es más importante que aprenda con lo que le dije... Acá en el ambiente o no sé si el país anda con una energía como de lucha o pelea. Cada quien pelea por lo suyo, pero algunas veces confundimos el camino y hacemos cosas que ni siquiera nos hacen sentir orgullosos como personas”.

Quien no habló con los medios y por ende no se le pudo consultar directamente lo ocurrido fue Youstin. El volante no fue parte de los futbolistas tibaseños que conversaron con la prensa en zona mixta.