Géiner Segura deja ver su malestar con otros técnicos: ‘Hay que tener ética’

Géiner Segura saluda a Jeaustin Campos antes del juego. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo ve su posición dentro del equipo?

No podemos ocultar ni poner excusas. Ha sido un mal arranque, no tenemos los puntos que queremos, hacemos análisis, pero esto es de resultados y le hacemos frente con trabajo, tratando de convencer a los jugadores, quienes están golpeados. Tengo contrato este torneo y otro más, hasta que ellos decidan que me tengo que ir, lo veremos.

En el gremio nuestro hay colegas que van a programas y deben tener empatía con el que está al frente de una institución, uno lo primero que debe tener es ética y llegar a un club como tiene que ser. Hoy sufrimos pero eso nos pasa a todos y Géiner Segura no va a ningún programa, me parece irrespetuoso y poco ético, todos estamos de paso. Hay que tener ética importante para llegar a las instituciones.

¿Cómo asimila que parecía que Saprissa era casa?

Saprissa entró con gran dinámica, nosotros fuimos emparejando, ellos fueron contundentes y nosotros intentamos volver al juego. En los momentos difíciles hay que hacer mucho análisis. Una vez me dijo un entrenador que ‘hay momentos en el fútbol muy dulces, pero son fugaces, disfrútelos’.

El gerente Leonardo Vargas Masís lo acuerpa, pero una parte de la afición pide su salida. ¿Qué opina?

Es fútbol, la afición es exigente y por ser campeón nos exigen diferente. Estamos trabajando, pero no se dan resultados y es normal que cualquier afición quiera la salida de un técnico que no tiene resultados.

¿Qué le dicen los jugadores a usted?

Cuando llegué a Cartaginés lo primero que pensé era tener un camerino fuerte y eso fue a base de trabajo y herramientas que el equipo nos ha dado. Los futbolistas saben cuando uno trabaja o no. No hemos dejado de trabajar, estamos ocupados tratando de recuperar jugadores porque hay síntomas de lesiones. Ellos se encargan de decir si uno es bueno o malo, tenemos un respaldo pero se puede acabar si no hay resultados. Nos gustaría ver al Cartaginés del torneo pasado, pero también pasamos dificultades.

¿Piensa meter mano en la formación o sistema?

Como no hemos tenido tanto entrenamiento en cancha, ajustar movimientos es muy difícil. Vamos a ir ajustando, lo que nos urge ahorita es el resultado como tal, porque debe llegar. Estamos en esa búsqueda para acercarnos un poquito más al Cartaginés. Nos está costando muchísimo.

¿Se precipitan sus jugadores en la definición?

Vamos a analizar todo. Tenemos que ir buscando la formación adecuada para llegar al resultado. Saprissa tuvo más tiempo para preparar este juego a diferencia de nosotros. Rescato el esfuerzo de los muchachos, lo que no hemos tenido es la certeza de golpear en el momento justo. Cuando nos llegan pagamos caro. Seguimos llegando y teniendo el balón. Nos urge ganar como sea.

¿Cree que la alineación fue la correcta?

Quizás le gustaría ver una alineación diferente, pero tomamos en cuenta muchas cosas para alinear el equipo. Esto es de equipo. Ajustamos el modelo de juego según el rival.

¿En qué falló Cartaginés en este partido?

Ajustamos algunas cosas, al final de cuentas el resultado marca mucho la opinión. No puedo decir que Cartaginés jugó bien porque al final de cuentas Saprissa ganó y ganó bien. En este tipo de partidos a veces el juego bonito queda de lado. Saprissa arrancó muy bien, con velocidad, nos presionaba, en el segundo tiempo retomamos el juego, tuvimos algunas opciones.

¿Requiere otro delantero Cartaginés?

Tebemos alguna maniobra que hemos hecho, como Jeikel Venegas. Marco Ureña nos va mejorando y aportando. En el mercado nuestro es difícil buscar a ese delantero. Marcel Hernández se lesionó y tenemos que hacerle frente con lo que tenemos.

¿Por qué no ganan si juegan bien?

Tenemos que preocuparnos por levantar el equipo y que el equipo gane. Nos ha costado mucho, hay que mejorar. No pongo excusas. Buscamos la victoria como sea. Necesitamos ganar para que nos dé aire para tener más confianza, que la afición siga creyendo.