El Michael Barrantes descartado por Saprissa ya ni habla del retiro en Cartaginés

En octubre cumplirá 39 años, hace apenas 10 meses le plantearon el retiro en Saprissa y se negó rotundamente a dejar de ser jugador. Paradójicamente con los brumosos tomó un segundo, tercer o cuarto aire, que lo catapultó como uno de los líderes del histórico campeonato de los blanquiazules. Es más, Michael Barrantes dice sentirse tan bien que ya ni quiere hablar de colgar los tacos.

Y es que el mediocampista sorprende a todos, incluso a sí mismo, con un nivel sobresaliente pese a su edad. Incluso, en el Torneo de Apertura 2022 tiene tres goles, es el mejor anotador de su club junto con Carlos Barahona, y también suma una asistencia en seis partidos (se perdió tres por sanción y en el resto fue titular). Por algo los centenarios lo renovaron hasta mediados del 2023, cuando rozará los 40 años.

Lo más increíble es que Barrantes sigue mostrando facetas que para muchos hasta eran desconocidas, como pasó ante Pérez Zeledón, rival ante el que consiguió un doblete, jugó como volante mixto, media punta y terminó como un “9″. Así tal cual ocurrió, ante la necesidad de goles, Michael dejó ver que su conocimiento del juego le permite aplicarse hasta como centrodelantero.

Casualmente los morados se desprendieron de todo esto que aún les ofrecía el jugador. La propuesta tibaseña era que se integrara al cuerpo técnico, algo que el futbolista no quería y menos tenía en cuenta en un momento en el que sentía que tenía más por dar y lo sigue demostrando.

Michael Barrantes disputó 23 de los 28 juegos con Cartaginés en la temporada que conquistaron el título. En el Apertura 2022 estuvo en seis de nueve juegos y tiene tres goles. (JOHN DURAN)

“Estoy agradecido con Dios, que me permite hacer un día más lo que me gusta. Le dedico esto que vivo a mi familia, que siempre me apoya... Disfruto día a día, salgo a hacer mi mayor esfuerzo y me están saliendo las cosas bien. Le agradezco a los compañeros, al cuerpo técnico, a don Leo Vargas (presidente), a su hijo y a toda la afición que me brinda su apoyo y que también son muy importantes para que esté dando lo que doy en la cancha”, comentó en FUTV el zurdo, quien incluso se tatuó el título que ganó con Cartaginés y es el primero que tiene en su piel, de los ocho que ganó.

A uno de los líderes y capitanes del conjunto de la Vieja Metrópoli se le preguntó directamente: ¿Queda Barrantes para rato?

Su respuesta fue corta, pero fácil de interpretar: “Estoy feliz, disfrutando y vamos a ver qué pasa luego”.

El plus de Barrantes

No sería de extrañarse que Michael Barrantes llegue a los 40 aún dentro del terreno de juego y es que conoce a la perfección lo que debe de hacer en cancha y también tiene un plus. El brumoso sacó su título de entrenador y por ende, cuenta con una visión diferente del deporte que le apasiona.

En el plantel blanquiazul tienen muy claro por qué el mediocampista sigue destacando cuando muchos otros estarían retirados. Además del profesionalismo, los más jóvenes hasta tratan de aprender e impregnarse de su visión y también su actitud ganadora.

“Michael es un jugador de mucha experiencia, de mucha calidad, se sabe el juego por completo y todos estamos acostumbrados a la calidad de él. Todos estamos tomando ritmo de nuevo, para que en los partidos finales el equipo levante su nivel”, comentó Ronaldo Araya.

Michael cuenta con ocho títulos nacional y por lo mismo, pese a la compleja situación en la que está el Cartaginés (penúltimo del Grupo B a ocho puntos del segundo lugar), Barrantes es quien levanta la bandera e impulsa a todos a comportarse como campeones y no renunciar.

“Está muy difícil clasificar, pero matemáticamente hay chances y hay que darle, no se puede bajar la cabeza y mucho menos el campeón. Quedan juegos directos y aunque respetamos a San Carlos, si le ganamos el domingo estamos vivos y si estamos respirando y entre un poco de aire, vamos a darle porque el campeón nunca puede bajar los brazos”, finalizó.