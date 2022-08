Michael Barrantes vive y hace en Cartaginés lo que ni él mismo imaginó

Michael Barrantes dio un giro hasta inesperado en su carrera en enero del 2022, al verse forzado a buscar equipo luego de que Saprissa solo le ofreciera continuar como asistente y ya no como jugador. Cartaginés le abrió las puertas, lo firmó por seis meses con opción a seis más, pero el Torneo de Clausura 2022 fue un verdadero carrusel de emociones para el volante de 38 años.

Michael Barrantes inmortalizó con tatuaje el título con Cartaginés

Barrantes vive y hace con los brumosos algo que ni él mismo imaginó en sus mejores sueños. El volante fue protagonista y líder indiscutible de un plantel que hizo historia y acabó con 81 años de sequía de campeonatos en la Vieja Metrópoli, pero no se quedó ahí, sino que además de grabar su nombre en las letras doradas del club, se ganó un renovación por un año más con los centenarios. Es decir, Michael jugará profesionalmente como mínimo hasta los 39 años (los cumple en octubre).

Incluso, pese a que el mediocampista está acostumbrado a ganar y ya había levantado siete trofeos en su andar en el balompié, el que conquistó con Cartaginés es el primero que se tatúa y estará en su piel para toda la vida. Nunca antes se planteó hacer algo así, pero estaba convencido que la copa con la fecha del 06.07.2022 tenían que quedar inmortalizadas en su cuerpo.

“Por la historia del Cartaginés, porque no se había ganado un título en muchos años y por lo que significa, me tatué este campeonato. Lógicamente estoy muy agradecido con Saprissa, porque me abrieron las puertas, me dieron esa hambre, esa garra y ese deseo de ganar campeonatos y competir por ganar siempre. Por dicha pude llegar a Cartaginés y le aporté toda esa experiencia y lo que viví en Saprissa para conseguir ese título tan anhelado”, comentó el experimentado futbolista.

El volante de Cartaginés Michael Barrantes (izquierda) volvió ante Saprissa tras cumplir con tres partidos de castigo. En la fecha cuatro del Apertura 2022 disputó el balón con Luis Paradela. (JOHN DURAN)

Además, agregó: “Hicimos historia, por lo mismo está tatuado en mi piel y es que soy una persona que cuando decidí tatuarme algo siempre fue para guardar recuerdos y eso es lo que es esta copa con Cartaginés, un lindo recuerdo que siempre estará para la historia”.

Si todo sale como lo tiene planeado, Barrantes tendrá que decidir cerca de los 40 si sigue o si ya pone punto final a su aventura en el fútbol, pero vestido de blanquiazul. Por ahora pareciera que la edad no le pesa en lo más mínimo, en el Clausura 2022 disputó 23 de 28 partidos posibles, 20 de ellos como titular y aunque no consiguió goles, dio seis asistencias.

Mientras que en el Apertura 2022 se perdió las primeras tres jornadas por sanción, pero regresó ante Saprissa como estelar y se vio a un nivel sobresaliente. Este presente hace que no ponga fecha aún para marcharse, pese a que en enero del 2022 hasta hablada de seis meses más o a lo mucho un año.

Cartaginés recibe duro golpe por sanciones a Marcel Hernández y Ronaldo Araya

“Mi plan es disfrutar día a día y partido a partido. Me siento muy contento, con muchas ganas de seguir jugando y por dicha el gerente y el presidente del Cartaginés me extendieron mi carrera un año más. Espero devolverles la confianza que han tenido en mi. Realmente estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho y me siento muy agradecido con este club. Espero retribuir toda la confianza en la cancha. Estoy en Cartaginés, me siento muy bien y luego no sé qué va pasar, pero ahorita disfruto el día a día”, manifestó el volante.

Michael fue uno de los futbolistas que más festejó el cetro de los blanquiazules, en la celebración también lideró tomando el micrófono y se ganó aún más el cariño de la afición. Eso sí, en el inicio del Apertura 2022 también es de los más críticos con el rendimiento de un equipo que en cuatro fechas no sabe lo que es ganar y solo suma dos puntos.

“Tenemos que volver a lo de nosotros, porque hemos dejado de hacer muchas cosas que veníamos realizando en el torneo anterior... Tenemos que actualizarnos, ver qué estamos haciendo bien, qué mal y arrancar ya, porque si no, no nos va a alcanzar”, finalizó.