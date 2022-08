Cartaginés recibe duro golpe por sanciones a Marcel Hernández y Ronaldo Araya

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los castigos tras la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022 y el Cartaginés recibió un duro golpe por las sanciones a Marcel Hernández y Ronaldo Araya.

Cartaginés acusa a los árbitros de prepotentes, pegar gritos a los jugadores y amenazarlos con expulsiones

Estos dos jugadores fueron expulsados en el duelo ante Saprissa, del sábado anterior, y en su informe arbitral el central David Gómez los reportó por sus conductas “confrontativas y agresivas. Al final, el Tribunal estableció cuatro partidos de castigo para Hernández y cinco para Araya, más montos económicos importantes que deberá cancelar el club.

El documento del Disciplinario estable que: “al jugador Marcel Hernández Campanioni: una multa de ¢200.000 y cuatro partidos de suspensión de acuerdo con lo siguiente: a) Tres partidos de suspensión y una multa de ¢125.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3, por ser responsable de conducta violenta al golpear a un adversario y configurarse la agravante de no estar en disputa el balón; b) Un partido de suspensión y una multa de ¢75.000 de conformidad con el artículo 31, por negarse a acatar la expulsión de manera expedita, y continuar reclamando decisiones arbitrales, retrasando así la reanudación del encuentro”

Por su parte, “al jugador Luis Ronaldo Araya Hernández: cinco partidos de suspensión y una multa de ¢325.000 de conformidad con lo siguiente: a) Un partido de suspensión y una multa de ¢75.000 de conformidad con el artículo 36 inciso, por confrontar al árbitro del encuentro; b) Tres partidos de suspensión y una multa de ¢175.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1 del Reglamento Disciplinario, por amenazar al árbitro del encuentro empleando lenguaje grosero e irrespetuoso y c) Un partido de suspensión y una multa de ¢75.000 de conformidad con el artículo 31, por negarse a acatar la expulsión de manera expedita, y continuar reclamando decisiones arbitrales, retrasando así la reanudación del encuentro”.

El volante de Cartaginés Ronaldo Araya (izquierda) fue expulsado por el árbitro David Gómez (verde) en el duelo de la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022. (JOHN DURAN)

El árbitro David Gómez (izquierda) expulsó al delantero de Cartaginés Marcel Hernández, luego de una falta contra el volante de Saprissa David Guzmán, en la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022. (JOHN DURAN)

Así mismo, los brumosos perdieron a Marco Ureña por un partido, luego de también ser expulsado ante los morados, pero por doble amarilla.

La labor arbitral fue fuertemente criticada por los blanquiazules, empezando por su gerente general, Leonardo Vargas, desde el sábado anterior.

“Solo mandan un correo, piden que se aumente la cuota y no podemos objetar nada, solo hay que hacerlo. Lo mismo pasa con los informes, no dan la cara, piden reuniones, que nos conectemos y andan detrás de uno, pero para qué. Al final vemos que pasa lo mismo en todos los estadios, se hacen las apelaciones respectivas y solo dicen que en el video no se aprecia y que es decisión del árbitro sobre cualquier situación. Si todos vemos los errores, cómo ellos no, pero al final afectan la calidad del fútbol tico. Por algo a los árbitros ticos se les toma muy poco en cuenta en eventos internacionales”, comentó el dirigente.

Así mismo, expuso que: “Nos preocupa bastante lo que pasa, porque cuando creemos que ya vamos a completar el equipo suceden estas cosas (expulsiones) y hay muchos factores que estamos trabajando, pero vienen estas frustraciones de que fecha a fecha algo pasa, no hay una jornada en la que las cosas salgan bien”.

