Cartaginés acusa a los árbitros de prepotentes, pegar gritos a los jugadores y amenazarlos con expulsiones

El árbitro David Gómez expulsó a Luis Ronaldo Araya por reclamar. (JOHN DURAN)

Las tres expulsiones del Cartaginés ante el Deportivo Saprissa, en el empate 1-1, encendieron la hoguera y tanto jugadores como dirigentes brumosos señalaron al árbitro David Gómez, quien en menos de tres minutos enseñó la cartulina roja al debutante Marco Ureña, a Marcel Hernández y a Luis Ronaldo Araya.

Los de la ‘Vieja Metrópoli’ se vieron diezmados en el cierre del compromiso por las expulsiones, y señalaron el mal trabajo del silbatero que dejó pasar el juego fuerte y tomó malas decisiones.

El volante y capitán Allen Guevara manifestó que es complicado cuando los árbitros condicionan a los jugadores y no reconocen sus errores.

“Hay expulsiones en las cuales no hay nada que hacer, pero en otras los árbitros ya vienen con una cara... y además son prepotentes, te gritan, te dicen que a la primera te vas a ir. No sé si fecha a fecha los evalúan o ellos notan los errores que hacen pero es complicado jugar así, se interrumpe el espectáculo y no vamos para ningún lado”, comentó Guevara.

“Los árbitros se protegen entre ellos. Están haciendo una labor fatal. Hay personas que hacen análisis en la televisión y lo que hacen es quitarlos para que ya no sigan exponiéndolos, por lo que hay que ponerle atención a eso si queremos que el fútbol de Costa Rica siga creciendo”, acotó.

Michael Barrantes salió muy molesto con el arbitraje al asegurar que silbateros son “unos prepotentes” y han perjudicado al Cartaginés en los últimos compromisos.

“No entiendo qué les pasa (a los árbitros). Que ignoran al jugador cuando intentan hablarles con respeto. Que le faltan el respeto a los jugadores. Son unos prepotentes”, recalcó Barrantes.

Leonardo Vargas, gerente del Cartaginés indicó que la situación arbitral es insostenible, pues afecta no solo a un club, sino al fútbol nacional en general.

“Creo que más allá que afecté al Cartaginés esto afecta a todos. El arbitraje en Costa Rica es de muy bajo nivel, creo no es justo que ellos pidan aumentos salariales y un montón de cosas y no cambie nada, es lamentable. No es cuestión de analizar lo que pasa con el Cartaginés, lo que pasa en el fútbol nacional es lamentable”, comentó Vargas.

“Esconden los informes y dicen que en los videos no se ve bien cuando se dan las apelaciones y no es ahora, sino de tiempo atrás. Cómo es posible que ellos no vean los errores, si lo hacen los aficionados, la prensa y eso perjudica la calidad del fútbol costarrcense”, añadió.

Por su parte el técnico de los blanquiazules reiteró en la conferencia de prensa: “Nos han castigado muchísimo con las rojas, pero sacamos un buen resultado y debemos seguir por esos caminos. Todos han visto lo que ha pasado con el Cartaginés y hasta cierto punto es cansado lo que está pasando”.