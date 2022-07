Marcel Hernández: ‘Es muy complicado cuando un árbitro pasa en la cancha amenázandome’

El delantero cubano del Cartaginés Marcel Hernández pegó el grito al cielo, al asegurar que el árbitro central Christian Rodríguez lo intimidó durante el partido que los brumosos perdieron 1-3 frente al Puntarenas FC en el Estadio José Rafael Fello Meza de Cartago.

Los campeones nacionales cosecharon su segunda derrota en el Torneo de Apertura 2022, mientras que a Marcel el guardameta del cuadro porteño, Guido Jiménez, le detuvo un remate de penal en el cierre del compromiso y en el primer tiempo el artillero perdió un mano a mano ante el achique del cuidapalos, que fue figura en el cotejo.

Hernández no ha tenido una buena semana, pues en su debut en el certamen, ante Grecia, el meta José David Vega también le paró un remate desde los once metros, aunque en el rebote anotó el tanto para los blanquiazules que finalmente cayeron 1-2, también en el Fello Meza.

No obstante, pese a que fue claro que el equipo brumoso requiere replantearse una serie de aspectos en los cuales están fallando, también lamentó la actuación del réferi central, sobre todo en el trato con él durante el compromiso.

El delantero del Cartaginés, Marcel Hernández, se sintió intimidado por el árbitro Christian Rodríguez, en el juego ante Puntarenas. (Mayela Lopez; Mayela López)

“No voy a hacer énfasis en el arbitraje, de eso hablarán los que saben, pero es muy complicado cuando un árbitro pasa todo el tiempo en la cancha amenazándome, yo creo que la autoridad no da para tanto”, aseguró Marcel a los medios de comunicación en la zona mixta.

¿Pero cuál es la amenaza que recibe Marcel?, se le consultó al cubano.

“Constantemente es ‘si me dice algo te expulso’. Esa es la frase recurrente, ‘yo te saco, yo te saco’. Condiciona muchísimo. Uno no puede conversar con él, para que le explique una serie de cosas durante el partido y la autoridad no da para tanto”, reiteró el delantero.

Derrota dolorosa

Marcel indicó que pese a no estar de acuerdo con el arbitraje, no puede señalarse como el causante del mal momento brumoso, por lo que deben trabajar para sacar al equipo de la última posición y tratar de sumar puntos en el certamen, que es más corto y donde hay poco tiempo para rectificar.

“Ante Puntarenas fue una derrota dolorosa, que nos pone en una posición difícil, pero siempre entendiendo que estamos arrancado el torneo y tenemos que poner las barbas en remojo. Debemos ir a sacar afuera los puntos que perdimos en casa. Vamos a trabajar mucho en esta semana larga y pensar qué vamos a hacer y en qué podemos mejorar de cara a lo que vienen”, afirmó Hernández

El goleador del conjunto de la Vieja Metrópoli reiteró que para salir adelante en el certamen deben trabajar de forma unida, tal y como lo hicieron para dejarse el campeonato.

“Debemos concentrarnos en lo que viene y hacer lo que no hicimos como equipo y recuperar lo que estamos dejando de hacer. Es necesario que cada uno aporte al grupo como una familia y es necesario enfrentar lo que viene con mucha madurez”, manifestó Hernández.

En cuanto a los penales fallados en el torneo, Marcel es del criterio que es necesario no poner excusas y buscar la manera de ser más efectivo y evitar que los porteros rivales le adivinen los lanzamientos, porque el perjudicado es el Cartaginés cada vez que falla.

“En el aspecto personal, con la situación de los penales, es un hecho que debo entender que hay un estudio previo de parte del rival, por lo que tendré que revisarme a mí mismo. Soy el primer autocrítico, por lo que debo revisar la parte mía, los entrenos, el último paso, la parte física. Es una revisión grande que debo hacer para poder darle un mejor rendimiento al equipo”, enfatizó Hernández.