En Cartaginés aceptan aún no se comportan como el campeón

Cartaginés compró un poco de oxígeno, con su victoria 2 a 1 ante Pérez Zeledón en la fecha nueve del Torneo de Apertura 2022. Sin embargo, los brumosos están lejos de ser el equipo que ganó el título apenas el 6 de julio y es por esto que el propio Mauricio Wright, asistente técnico y clave en la obtención del cetro, aceptó que aún deben demostrar de qué están hechos y comportarse como el campeón.

Cartaginés respira y sale del agobio

Los brumosos apenas tienen nueve puntos en nueve presentaciones y están a ocho unidades del segundo lugar del grupo B (Saprissa), a falta de siete jornadas para el cierre de la fase regular. Wright valoró el presente del equipo y lo que se viene en la parte final del certamen.

¿Cómo toman el momento que viven en el grupo?

Le decía al grupo que debemos demostrar de qué estamos hechos. Los cambios cuestan, las transiciones son difíciles y Cartaginés tenía muchos años de no ser campeón. Sin embargo, ya se terminó esto, ahora somos otra cosa y tenemos que actuar y comportarnos de una manera diferente.

”Por lo mismo, debemos tener más fineza y tranquilidad frente a la portería para terminar los partidos más cómodos. Aún así, nos vamos contentos, porque el problema sería tener un equipo que no genera ocasiones de gol y es algo que acá no pasa, sino que somos muy agresivos y llegamos mucho; falta la calma”.

¿Cómo canalizar la presión que hay?

Cartaginés es un equipo diferente y tenemos que comportarnos como tal. Estamos viviendo una condición diferente, porque este es un torneo atípico por el poco tiempo para recuperarse, descansar y las escasas semanas con las que se cuentan para trabajar.

”Igual, la presión no va a cambiar, los jugadores saben que partido a partido rinden examen y nosotros en el cuerpo técnico también estamos bajo pruebas constantes. Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que hacemos, porque estamos generando y ahora que nos quitamos la racha negativa, debemos centrarnos en ser más certeros. Igual, la presión siempre va a estar y el futbolista o técnico que no la maneje, no puede estar en el fútbol.

El asistente técnico del Cartaginés, Mauricio Wright (izquierda) y el técnico Géiner Segura, consideran que aún pueden clasificar en el Torneo de Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Le queda un sinsabor por tantos fallos en definición ante Pérez Zeledón?

Ante Pérez Zeledón fue un reflejo de lo que venimos aquejando, que es la falta de definición y la falta de tranquilidad frente al arco. Hemos tenido muchas ocasiones de gol, ganamos en volumen de juego, pero sin la calma para liquidar. Sin embargo, así es el fútbol, cortamos una racha complicada y tal vez por lo que cargábamos es que nos precipitamos. Esto nos da mucha fuerza de cara a lo que viene.

Están a ocho puntos de zona de clasificación. ¿Cómo analizan el tema de meterse en semifinales?

Estamos claros en que aún matemáticamente dependemos de nosotros mismos, porque los puntos dan. Soy de las personas que nunca descarto nada y mientras se tengan posibilidades, vamos a pelear. El equipo necesitaba esta victoria ante Pérez Zeledón para tener un poco más de calma, para darle una alegría a nuestra afición como locales y se nos dio.

”El equipo está fuerte y está en crecimiento, pese a que cuando las cosas no salen bien es difícil ver lo positivo. Cartaginés es un equipo dominante en el último cuarto y lo que nos ha faltado es calma y conseguir más goles”.

¿Qué valoración hacen en el cuerpo técnico de Marco Ureña?

Esperamos que Marco despierte. Los delanteros y los jugadores de la categoría de Marco siempre necesitan su tiempo de adaptación y lo entendemos. Igual, lo vemos muy esforzado, ha dado asistencias y se está esforzando mucho, así que sé que Marco va a despertar, al igual que esperamos que lo hagan todos demás jugadores cuando están en el último cuarto de cancha.