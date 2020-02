“Ahora aparecen muchos amigos y gente por todo lado. En mi caso, siempre he tenido un par de amigos que me han acompañado en todo momento, sé quienes están desde antes y quienes se acercan ahora por otras cosas... Los de más experiencia me ayudan mucho a crecer y trato de sacar el mayor provecho con ellos. Desde que llegué he sido tranquilo, no soy de hablar mucho y sigo igual. Prefiero enfocarme en los entrenamientos”, añadió.