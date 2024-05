Cortes de luz: tiempo a oscuras se excluirá del cobro a final de mes

Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aclaró que todas las distribuidoras de electricidad del país deberán abstenerse de cobrar a sus abonados el tiempo sin fluido eléctrico como efecto de los cortes de luz programados a partir del 13 de mayo.

Por tratarse de una medida planificada e intencional, esas horas sin servicio deberán quedar excluidas del cobro cuando lleguen los recibos de luz correspondientes a los clientes. Las empresas deberán cobrar por el consumo efectivo de sus clientes durante los períodos sin interrupciones del servicio.

Las horas de los cortes eléctricos se situarían en algún punto entre las 5 a.m. a 10 p.m. entre lunes y viernes de la otra semana. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Horarios se divulgarían por redes sociales

El gerente de Electricidad del ICE, dijo que los horarios de racionamientos previstos a partir del lunes serán comunicados por las redes sociales y canales oficiales de comunicación de cada distribuidora de electricidad a partir de este sábado 11 de mayo.

Según el funcionario, el detalle por empresa distribuidora serían divulgados a partir del sábado o antes. Eso dependería del comportamiento de las lluvias que alimentan los embalses de generación en las próximas 48 horas. Según él, eso podría alterar las previsiones de recortes eléctricos en extensión de horas en el transcurso de la otra semana.

Cortes eléctricos se extenderían al menos una semana

Quirós Balma, gerente de Electricidad del Instituto, dijo este miércoles que los cortes eléctricos, previstos de una a tres horas a partir del 13 de mayo, se prolongarían por al menos cinco días.

Según el vocero, los apagones programados serían al menos entre el 13 al 17 de mayo. Sin embargo, la medida podría ampliarse a un total de dos o tres semanas. Eso dependerá de las condiciones del tiempo en cuanto a disponibilidad de lluvia y viento para generar luz con esas fuentes limpias, dijo.

Jerarca del ICE reclama a entidades poco acompañamiento

Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, reclamó el presunto poco acompañamiento de otras entidades públicas en el marco de la emergencia por cortes eléctricos durante este mes.

En media conferencia de prensa sobre los racionamientos eléctricos, Acuña Mora dijo:

“Extrañamos un poco el hecho de que otras instituciones no estén acá del lado de nosotros enfrentando esta situación. Creo que este tema habría dado para declarar una emergencia nacional, pero ... bueno ... no sucedió”, expresó.

Empresa pide a población apagar luces y aires acondicionados

El Instituto solicitó a la población apagar luces en desuso, ahorrar energía e incluso apagar aires acondicionados a partir de la otra semana para contribuir a la emergencia de energía por la cual habrá apagones a partir del 13 de mayo.

Así lo informó Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad de la empresa, en conferencia de prensa. El funcionario apeló a la solidaridad de la población para minimizar el impacto de la medida que, a partir de este 11 de mayo, será divulgada por cada empresa distribuidora a sus clientes en las zonas que tienen concesionada.

ICE presenta escenarios de 10 a 15 horas de suspensión diaria

El ICE informó la mañana de este 9 de mayo que maneja escenarios de 10 a 15 horas diarias de suspensión del servicio eléctrico a partir del 13 de mayo. Así lo informó Quirós Balma, gerente de Electricidad de la empresa, en conferencia de prensa.

Los dos escenarios de corte serían aplicados en conjunto por las empresas de distribución según qué tan crítica sea la situación energética de cada jornada.

Esto quiere decir, según el funcionario, que los abonados deben esperar racionamientos de entre una y tres horas en horarios entre 5 a.m. a 10 p.m. con afectaciones diversas. Todo dependerá de cuán crítica sea la necesidad de sumar más horas de afectación directa a los consumidores.

Programa de racionamiento eléctrico divulgado este 9 de mayo por el ICE. Foto: Captura de pantalla

Embalses en situación crítica

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó la mañana de este 9 de mayo que los embalses de generación hídrica del Instituto están en condiciones críticas para atender la demanda eléctrica. Así lo informó Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad de la empresa, en conferencia de prensa.

De acuerdo con sus justificaciones, dijo que hace un año tenían conocimiento del impacto del fenómeno El Niño en las lluvias que alimentan los embalses de generación. Por eso, dijo que se buscó alquilar de emergencia generación térmica de empresas privadas. No obstante, el aporte de esa energía a base de diésel y búnker no entró a inicios de año (como estaba previsto). El vocero indicó que dos empresas contratadas presentaron demoras distintas, pero no precisó cuáles.

Horario previsto de cortes de luz

El 7 de mayo, el ICE adelantó que estimaba cortes de luz de hasta tres horas diarias los cuales se aplicarían de 6 a. m. a 6 p. m. entre lunes y viernes, según declaraciones a la prensa de Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del Instituto.

En la medida de lo posible, aseguró el funcionario, no habrían racionamientos en horario nocturno ni en fines de semana.

De acuerdo con el ICE, la previsión inicial es que racionamientos eléctricos sean de lunes a viernes para afectar lo menos posible a población. Fotografía: (Marvin Caravaca)

Cuatro a tres semanas de duración

Los cortes de luz advertidos por el ICE afectarían al país entre tres y cuatro semanas, informó este miércoles 8 de mayo la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La Empresa emitió desde su sitio web una serie de respuestas a preguntas frecuentes que sus abonados han formulado desde el anuncio del ICE. A la pregunta, ¿Cuánto tiempo se podrían extender los racionamientos?, la ESPH respondió textualmente:

“Según estimaciones hechas por el ICE, estos racionamientos podrían iniciarse la próxima semana y se podrían extender por tres o cuatro semanas. Si las condiciones del tiempo son favorables, la entrada de esta medida se atrasaría y si las condiciones empeoran, se adelantaría. Lo mismo sucede con la extensión: si la temporada seca se prolonga, las medidas harían lo mismo, mientras que, si la lluvia comienza a surtir efecto, estas medidas se acortarían”.

Conferencia de prensa sobre racionamiento eléctrico

Los cortes de luz anunciados a inicios de semana por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se iniciarán el próximo lunes 13 de mayo, como informó la entidad este miércoles por la noche. Este jueves, a partir de las 9:30 a. m., el Instituto transmitirá en conferencia de prensa explicaciones relativas a la magnitud de la emergencia energética, cuántos días prevé que se extenderán los racionamientos de energía y las horas en que se aplicarían las interrupciones del servicio.

Los cortes de luz previstos por el ICE en Costa Rica podrían extenderse por varias semanas. Edificio sede de esa empresa en Sabana Norte. Fotografía. (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Cuál es el sentido de los apagones controlados?

Los cortes de luz controlados desconectan intencionalmente a los abonados de electricidad para proteger el sistema eléctrico durante periodos en que la demanda supera la capacidad de suministro. Esto puede ocurrir si no hay suficiente generación disponible, como ha expresado el ICE esta semana.

En el caso de Costa Rica, aplicar esta medida de contingencia persigue prevenir que ocurran apagones de manera descontrolada en todo el territorio.