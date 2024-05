Luis Abinader declara su victoria en elecciones de República Dominicana

Santo Domingo. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró este domingo que fue reelecto para un segundo mandato de cuatro años, poco después de que sus dos principales rivales admitieran la derrota con poco más del 50% de los votos escrutados.

“Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo Abinader en un discurso ante centenares de seguidores en su comando de campaña en Santo Domingo. “El pueblo ha hablado con claridad. Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudar, no les fallaré”, agregó.

Abinader había conseguido el 59% de los votos, 30 puntos por delante del expresidente Leonel Fernández con 27%, según los resultados parciales. Abel Martínez ocupa el tercer lugar con el 11%. Los otros seis candidatos apenas superaban en conjunto el 3% del total.

El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto con sus aliados, llegó a las elecciones como el principal favorito entre sus nueve competidores (siete hombres y dos mujeres) y sigue en el poder durante los próximos cuatro años (2024-2028), logrando así dos mandatos consecutivos.

Al menos 16.851 colegios electorales estuvieron abiertos desde las 7 a. m. en las 32 provincias del país. Tras 12 horas de votación, las urnas cerraron a las 7 p. m. hora local. Para ser reelecto sin una segunda vuelta en junio, Abinader debe sumar el 50% de los votos más uno.

Este será su último periodo, ya que la Constitución dominicana le prohíbe una segunda reelección. Dos semanas antes de las elecciones, Abinader enfatizó que no modificaría la Carta Magna para buscar un tercer mandato consecutivo.