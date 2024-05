Vladimir Quesada sostiene su criterio sobre Mariano Torres así muchos lo contradigan

- ¿Cómo analiza el pase a la final? Copiado!

- Le ganamos a uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Sabíamos que sería un partido difícil, pese a la diferencia en el marcador. De alguna manera, reconocerle eso al equipo sancarleño. Ellos buscaron el marco y demás.

- ¿Cómo determina sus titulares al tener la planilla completa? Copiado!

- Nosotros no vemos edades ni si tienen experiencia o no. Analizamos situaciones a la hora de la selección y también observamos al rival. Todos tienen claro el proceso. Todos entienden su rol en determinado momento. A veces jugarán muchos minutos, otras veces no jugarán, pero al día siguiente todos van al entrenamiento y lo enfrentan de gran manera. No hay dudas para elegir a los jugadores. Hay mucha solidaridad en el camerino.

- Alajuelense llega a la final luego de una serie que tuvo lesiones, expulsiones... ¿Cómo lo analiza? Copiado!

- Todos los rivales que hemos tenido han presentado o vivido lo que nosotros vivimos durante todo el torneo. Esperamos igualmente la mejor versión de Alajuelense, sobre todo en su estadio y frente a su afición. Saprissa - Alajuelense es el clásico por excelencia nacional. Queríamos una semana para enfrentar el primer partido, pero también sabemos que la Selección necesita la ayuda de nosotros, los clubes, y debemos agilizar el cierre.

- ¿Qué evaluación hace de Ariel Rodríguez y su gran momento? Copiado!

- Para esto voy a usar una frase de Carlos Watson, a quien admiro y respeto y con quien hablo muy seguido. Le mando saludos y espero que esté recuperado. Él decía: “¿Cómo no lo va a recompensar el fútbol? Si él es puro pundonor. El fútbol lo recompensa con goles.”

- ¿Cuál es su criterio de Mariano Torres y cómo está cerrando el torneo? Copiado!

- El otro día o en algún otro momento mucha gente me escribió en alusión a la polémica que se desató al decir que Mariano Torres es el mejor jugador en la historia del Saprissa. Ahora lo vuelvo a decir y subrayado. Lo de Mariano es extraordinario. Yo nunca había visto a un tipo tan profesional, un tipo que a sus 37 años corre como corre. Él tiene un cuidado completo, se hidrata, su recuperación es muy buena.

- ¿Cómo llega Alajuelense para usted? Copiado!

- Obviamente vamos contra un equipo con ánimo al tope. Están jugando una final, pero no esperamos un equipo diferente al que enfrentamos en la etapa de clasificación cuando Guima era su entrenador. Ya encontramos un equipo diferente, agresivo, muy táctico, la influencia de Guima está impregnada.