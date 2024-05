Robert Garbanzo a Douglas Sequeira: ¿Qué ha ganado como entrenador?

El gerente deportivo del Club Sport Herediano, Robert Garbanzo, respondió enérgicamente a las declaraciones del entrenador del Puntarenas FC, Douglas Sequeira.

Garbanzo rechazó lo dicho por el estratega chuchequero después del partido en el que el Team venció 3-0 al Puerto. Sequeira aseguró que el rojiamarillo no sabe nada de fútbol y apenas tiene cinco años de experiencia en el deporte, si lo buscaba en Wikipedia.

“Defiendo al Puntarenas FC y no puedo aceptar que Robert Garbanzo se meta con mi equipo y nos falte al respeto”, expresó Sequeira tras la conferencia de prensa. “No me voy a igualar ni a pelear con él. No me gustó que Robert hablara de Puntarenas FC. Si es gerente de Herediano, que se enfoque en su equipo. Hay que respetar a las instituciones”, declaró Sequeira.

Douglas continuó su reclamo ante las preguntas de la prensa: “No voy a tolerar que una persona que es gerente de Herediano esté encima del cuarto árbitro y hable mal de la institución en la que estoy”.

Al parecer, todo comenzó al finalizar el primer tiempo, cuando Garbanzo bajó de los palcos del Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara para hablar con el cuarto árbitro, William Rodríguez, sobre situaciones del partido que no le gustaban. Douglas escuchó la conversación y le reclamó fuertemente al dirigente rojiamarillo.

Luego de la discusión, Sequeira se dirigió al camerino muy molesto, mientras Garbanzo regresó a los palcos.

Este jueves, en radio Columbia, Garbanzo se defendió de las palabras de Douglas Sequeira y le envió un “fuerte mensaje” negando que intentara desprestigiar al cuadro porteño.

“Nunca ofendí a Puntarenas FC. Me remito a las estadísticas. Douglas no puede decirme eso (que no sé de fútbol). Tuvo dos veces una Selección y fue un fracaso. Arruinó una generación que fue muy buena. No nos clasificó a los Juegos Olímpicos. Yo estuve en una comisión de Selecciones y clasificamos a un Mundial (Catar 2022)”, comentó Garbanzo en Columbia.

Robert, quien es la mano derecha del presidente del Herediano, Jafet Soto, fue contundente al recordar la trayectoria de Sequeira.

“Si fuera una persona exitosa, como un (Óscar) Machillo Ramírez, un (Hernán) Medford, nombres con bagaje, un Jeaustin (Campos), pero, ¿qué ha ganado Douglas como entrenador, le han dado selecciones y otra vez al fracaso? Más bien, qué bueno que le den tantas oportunidades porque siempre tiene trabajo”, aseguró Garbanzo.