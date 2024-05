Luis Abinader lidera los resultados de las elecciones presidenciales en República Dominicana

Santo Domingo. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, lidera los resultados preliminares de las elecciones presidenciales con un 59% de los votos, según el primer corte de la Junta Central Electoral (JCE) con el 38% de las mesas computadas.

El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto con sus aliados, llegó a las elecciones como el principal favorito entre sus nueve competidores (siete hombres y dos mujeres) y seguiría en el poder durante los próximos cuatro años (2024-2028), logrando así dos mandatos consecutivos.

De primero en las encuestas por su manejo de la economía y su política dura frente a los migrantes haitianos, el mandatario concentraba el 59% de los votos, muy por delante de su más cercano rival, el expresidente Leonel Fernández, con 27%, mientras que Abel Martínez se mantiene en tercer lugar con el 11% de los votos en este primer conteo.

Al menos 16.851 colegios electorales estuvieron abiertos desde las 7 a. m. en las 32 provincias del país. Tras 12 horas de votación, las urnas cerraron a las 7 p. m. hora local. Para ser reelecto sin una segunda vuelta en junio, Abinader debe sumar el 50% de los votos más uno.

Antes de ganar la presidencia en 2020 con cerca del 53% de los votos, Abinader, de 56 años, se oponía a la reelección continua. Sin embargo, en agosto de 2023, anunció su intención de buscar otro mandato tras reflexionar y concluir que el país estaba “por encima” de su “tranquilidad familiar o personal”.

Este será su último período, ya que la Constitución dominicana le prohíbe una segunda reelección. Dos semanas antes de las elecciones, Abinader enfatizó que no modificaría la Constitución para buscar un tercer mandato consecutivo.

“Yo me voy en el 2028. No todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia”, afirmó el presidente.

Las propuestas de Luis Abinader

Entre sus principales propuestas en el ámbito educativo, Abinader planea ampliar los programas técnicos vocacionales y artísticos con enfoque territorial e inclusivo. Además, implementará espacios de resolución alternativa de conflictos y mediación escolar dentro de los centros educativos.

En salud y seguridad social, promoverá la salud y la alimentación saludable como estilo de vida a través del programa “Salud Escolar”, complementado con actividades deportivas y recreativas en las escuelas.

También creará un “Plan de Primer Empleo” con enfoque sectorial, basado en la educación técnica especializada, ofreciendo becas territorializadas y formación en inglés como segunda lengua, así como especialización en educación superior en estos temas.

Para la población carcelaria, como medida a favor de la seguridad ciudadana, implementará un programa de reinserción laboral, ofreciendo capacitaciones laborales, artísticas, religiosas y psicológicas, para que la estadía en los centros penitenciarios sea un proceso de reformación y reinserción social.

Abinader contó con el respaldo de 20 partidos políticos aliados al PRM: Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Dominicanos por el Cambio, Justicia Social, Reformista Social Cristiano, Movimiento Democrático Alternativo, Acción Liberal, Socialista Verde, Cívico Renovador, Demócrata Popular.

También recibió apoyo del Partido Humanista Dominicano, Liberal Reformista, Nacional Voluntad Ciudadana, País Posible, Popular Cristiano, Primero la Gente, Revolucionario Independiente, Revolucionario Social Demócrata, Unidad Nacional y Unión Demócrata Cristiana.