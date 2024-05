Douglas Sequeira arremete contra dirigente de Herediano

Pocas veces se ve a Douglas Sequeira fuera de sus casillas y tan molesto, como ocurrió luego del partido del Puntarenas FC ante Herediano (triunfo de los rojiamarillos 3 a 0). El técnico mostró una faceta que no se le conocía y arremetió contra uno de los dirigentes del Team.

Douglas Sequeira reconoció que Herediano fue muy superior al Puntarenas FC y que el 3 a 0, en la fecha 21 del Clausura 2024, fue justo. (Rafael Pacheco Granados)

Douglas expuso todo su malestar por lo que consideró una falta de respeto de Robert Garbanzo, gerente deportivo de los florenses, con quien al parecer tuvo un cruce que se inició desde el medio tiempo en el Carlos Alvarado.

“Defiendo al Puntarenas FC y no puedo aceptar que Robert Garbanzo se meta con mi equipo y nos falte al respeto, así se lo dije. No me voy a igualar y no me voy a poner a pelear con él”, explicó el timonel del PFC.

Sequeira aclaró que el problema no fue con Jafet Soto, a quien considera su amigo. Incluso, concuerda con Soto en que se necesita gente de fútbol que haga crecer el deporte y a su parecer, Garbanzo no sabe de fútbol.

LEA MÁS: Douglas Sequeira evalúa fríamente el nivel de su hijo en Saprissa

“Él (Robert Garbanzo) se toma atribuciones que no le corresponden. No le quiero faltar al respeto, pero si me meto en Wikipedia lo que me sale de Robert Garbanzo es que desde hace cinco años está trabajando en el fútbol... Yo sí sé de fútbol, porque desde 1997 salí de Costa Rica y he tenido entrenadores como Leo Beenhakker, Joachim Löw y estuve casi 10 años en Europa”

Al entrenador de los porteños le preguntaron directamente en conferencia de prensa: ¿Cuál fue la molestia con Robert Garbanzo?

Aunque prefirió no especificar, sí dijo que: “No me gustó que Robert hablara de Puntarenas FC. Si es gerente de Herediano, que se enfoque en su equipo. Hay que respetar a las instituciones y le dije que no se metiera con mi equipo, pero tomó una actitud de minimizarme a mí y al club”.

Además, indicó: “No voy a permitir que Robert Garbanzo hable mal de mi equipo, porque no perdí tiempo. Si me ganaron fue porque Herediano fue superior desde el primer minuto, hasta el último. No voy a tolerar que una persona que es gerente de Herediano esté encima del cuarto árbitro y hable mal de la institución en la que estoy”.

Douglas Sequeira elogió las virtudes del Team, así como a su directiva, su afición y en especial a Jafet Soto. Además, aclaró que su disgusto no tenía que ver con el equipo, sino que específicamente con Robert Garbanzo.

Juan Diego Villarreal, periodista de La Nación que cubrió el partido en el Estadio Carlos Alvarado, intentó conocer la versión de los rojiamarillos y en especial de Garbanzo, pero no fue posible.