Ricky Martin en Costa Rica: Astro boricua presentará su concierto sinfónico en Parque Viva

La espera terminó. Ricky Martin regresará a Costa Rica con su aclamado espectáculo Ricky Martin Sinfónico. Tras ocho años desde su última visita, el renombrado artista volverá a encontrarse con el público costarricense en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, prometiendo un concierto como el que nunca se le ha visto.

El recital será el sábado 31 de agosto de este 2024.

La productora One Entertainment, encargada del montaje del show, informó sobre el concierto. “Tendremos la mezcla perfecta entre una orquesta costarricense con uno de los artistas internacionales más importantes de la música en español”, manifestó la empresa en un comunicado de prensa.

Ricky Martin interpretará sus grandes éxitos en concierto en Costa Rica acompañado por una orquesta sinfónica. (Cortesía One)

Juan Carlos Campos, director de One, manifestó que el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva tiene un espacio con capacidad óptima para la realización del concierto, dada la cantidad de músicos que se requerirán para el acompañamiento orquestal.

De acuerdo con la productora, este espectáculo nació de un sueño de Ricky Martin de presentarse en concierto con una orquesta clásica llevando sus canciones a un nuevo nivel. En julio de 2022 fueron las primeras presentaciones de este formato en el Hollywood Bowl junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.

En agosto del 2017, Ricky Martin dio su último concierto en Costa Rica. Esa noche se presentó en Pedregal y después subió al escenario el colombiano Maluma. Foto: Archivo.

Este concierto ya lo ha presentado el intérprete de Livin’ la vida loca en países como Argentina, Chile, Uruguay, España, Suiza y Albania.

En los próximos días se informará sobre la venta de entradas para el espectáculo. Los boletos estarán disponibles para la compra en el sitio www.eticket.cr.

Ricky Martin en Costa Rica

El último concierto de Ricky Martin en Costa Rica sucedió en agosto del 2017. En esa ocasión, la estrella de la música latina se presentó en un espectáculo que compartió con el colombiano Maluma, en el centro de eventos Pedregal, en Belén.

Esa noche, el primero en salir a escena fue Ricky. Su recital empezó con Mr. Put It Down, Come to Me, Drop It On Me y Shake Your Bon-Bon. Fue toda una descarga de adrenalina.

El repertorio de la velada siguió con éxitos como Fuego de noche, nieve de día, Vuelve y Vente pa’cá.

El 31 de agosto Ricky Martin regresará a concierto en Costa Rica con su espectáculo Sinfónico. (Cortesía One)

Antes, el puertorriqueño había cantado en dos ocasiones en el país: en el 2007 y 2011, ambos conciertos fueron en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

La presentación del 2006 fue calificada como “profesional” por parte del periodista que escribió la crónica para La Nación. “Martin le dio a los costarricenses el lugar que cualquier público se merece y, por eso, su espectáculo fue perfecto de cabo a rabo”, se lee en la nota del show.

En el 2011, también en el escenario tibaseño, Ricky inició su espectáculo con el tema Será será. Esa jornada estuvo cargada de frío y lluvia, pero eso no impidió que la estrella lo diera todo en el escenario. El intérprete fue toda energía en esa velada, algo que calentó los corazones de sus seguidores pese al mal tiempo.